La Suède se rapproche de l’adhésion à l’OTAN

STOCKHOLM – La Suède est en train de repenser sa sécurité et de savoir si elle est vraiment la plus sûre en dehors de l’OTAN.

À deux ans des prochaines élections, le débat sur l’adhésion à l’alliance de défense occidentale s’intensifie, provoquant un affrontement gauche contre droite sur la question en 2022.

Le gouvernement minoritaire actuel des sociaux-démocrates et des Verts – ainsi que leurs alliés le Parti de gauche – restent fermement opposés, invoquant la valeur de la neutralité dans ce qu’ils considèrent comme un monde polarisant.

De l’autre côté, quatre partis de centre-droit traditionnellement alliés – le Parti modéré, les libéraux, le Parti du centre et les démocrates-chrétiens – sont favorables, affirmant que la Suède a besoin de la sécurité des garanties de défense qu’offre l’adhésion à l’OTAN.

La partie pro-OTAN a remporté une grande victoire la semaine dernière lorsque les démocrates suédois d’extrême droite, qui aspirent à une coopération plus étroite avec le bloc de centre-droit dans une série de domaines politiques, ont renversé une position anti-OTAN antérieure et soutenu une motion pour La Suède adopte une soi-disant option de l’OTAN – lui permettant de rejoindre l’OTAN à un moment donné dans le futur. Le Parlement a voté en faveur de la motion par 204 voix contre 145.

« Les questions de défense ne figurent normalement pas en bonne place dans l’ordre du jour des élections ici, mais puisque les démocrates suédois ont maintenant changé de position, nous pourrions bien voir plus d’intérêt », a déclaré Allan Widman, législateur du Parti libéral et porte-parole de la défense. politique.

Adopter une «option OTAN» n’est pas un engagement à adhérer – la Finlande a une telle option depuis 1995 et reste en dehors du pacte – mais est largement considérée comme un mouvement dans cette direction. Le gouvernement l’a reconnu en refusant jusqu’à présent d’agir en conséquence.

La ministre des Affaires étrangères, Ann Linde, a qualifié le soutien parlementaire de cette initiative «d’un événement négatif important pour la sécurité suédoise».

Pour la Suède, rejoindre l’OTAN serait un grand changement de politique, car cela mettrait fin à plus de 200 ans de neutralité militaire officielle. Le pays n’a pas officiellement pris parti dans une guerre depuis que Napoléon avançait à travers l’Europe, et a cherché ces dernières années à se tailler un rôle diplomatique en tant qu’arbitre international impartial tout en développant un partenariat plus étroit avec l’OTAN.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN perturberait également un équilibre délicat des pouvoirs dans la région instable de la mer Baltique, où la Suède et la Finlande officiellement non alignées et les membres de l’OTAN, le Danemark, l’Allemagne, la Pologne et les États baltes s’affrontent régulièrement contre la Russie.

En août, la Suède a déployé des troupes sur son île balte de Gotland après une alerte à la sécurité déclenchée par des navires de guerre russes naviguant à proximité de l’île.

Des jets militaires russes pénètrent régulièrement dans l’espace aérien suédois sans autorisation et beaucoup ont pointé du doigt la Russie lorsqu’un mystérieux sous-marin a été détecté dans les eaux proches de la capitale Stockholm en 2014.

Les analystes disent que le vote de la semaine dernière au parlement suédois sur l’option de l’OTAN signale probablement le début d’une nouvelle phase dans les querelles sur l’entrée totale dans l’alliance.

«Nous pouvons maintenant nous attendre à un débat politique plus complet sur une éventuelle adhésion suédoise», a déclaré Calle Håkansson, analyste au groupe de réflexion de l’Institut suédois des affaires internationales, à la télévision publique.

Les arguments des deux côtés sont déjà clairs. La résistance des sociaux-démocrates repose sur une conviction de longue date que la «liberté de la Suède contre les alliances», comme l’appelle le parti, a bien servi le pays.

Le ministre de la Défense Peter Hultqvist a conçu une série d’exercices d’entraînement conjoints avec l’OTAN, comme l’exercice par temps froid Northern Wind en Suède en mars 2019, mais à chaque instant, il a cherché à souligner l’indépendance de la Suède.

Les sociaux-démocrates affirment que l’adhésion à l’OTAN représenterait une antagonisation inutile de la Russie et risquerait de déstabiliser une situation sécuritaire déjà tendue le long du flanc oriental de l’Europe.

«Nous ne voulons pas emprunter une voie d’expériences de politique de sécurité ou d’aventurisme», a écrit Hulqvist dans un éditorial en août.

Pendant ce temps, Widman, des libéraux pro-OTAN, a déclaré que la stratégie de la Suède l’a laissé dans un « no man’s land » de sécurité, considéré par la Russie comme faisant partie du « système de sécurité européen » mais sans la garantie de l’engagement des membres de l’OTAN à défense mutuelle.

«C’est une position très dangereuse dans laquelle se trouver», a-t-il déclaré.

Si le soutien public à l’adhésion à l’OTAN en Finlande est resté faible et constant, en Suède, il a augmenté.

Les recherches menées par l’Institut SOM de l’Université de Göteborg montrent un soutien à peu près égal (environ 30%) à l’adhésion à l’OTAN et à ceux qui s’y opposent. En 1994, lorsque l’Institut SOM a commencé à étudier la question, 48% ont déclaré que l’adhésion était une mauvaise idée contre 15% en faveur.

L’évolution du problème dépendra de la capacité des parties rivales à convaincre les électeurs avant le vote de 2022. Si la partie pro-OTAN réussit bien aux urnes et expulse les titulaires minoritaires de centre-gauche du pouvoir, ils pourraient pousser à un référendum sur la question, disent les experts.

Le chef du Parti modéré, Ulf Kristersson, a précédemment déclaré qu’il pensait que la Suède serait membre de l’OTAN avant la fin de la décennie et il a qualifié le vote d’option de l’OTAN d ‘«historique». Dans un article sur les réseaux sociaux, il a déclaré que cela permettrait à la Suède de «mettre à jour et de moderniser» sa position en matière de sécurité et de dire au monde que la Suède est prête à rejoindre l’OTAN à un moment de son choix.

«Un gouvernement ne peut pas simplement détourner le regard du point de vue de la majorité parlementaire sur une question de politique étrangère ou de sécurité», a-t-il déclaré. «Nous nous attendons à ce que le gouvernement soutienne la politique de sécurité du Parlement.»