Michel Barnier informe les ambassadeurs des 27 pays de l’Union européenne de ce qu’il a appelé la «dernière poussée» des négociations commerciales avec le Royaume-Uni alors que le temps presse pour un accord.

Le négociateur en chef de l’UE expose également l’état d’avancement des travaux aux députés européens alors que les efforts se poursuivent pour parvenir à un accord avec le Royaume-Uni avant l’expiration des accords commerciaux actuels le 31 décembre.

«Nous sommes vraiment dans un moment crucial. Nous lui donnons une dernière impulsion », a déclaré M. Barnier aux journalistes avant le briefing.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson continue d’insister sur le fait que le Royaume-Uni «prospérera puissamment» sans un accord, malgré l’avertissement qu’il pourrait aggraver les dommages à une économie déjà ravagée par le coronavirus.

Lorsque le Royaume-Uni quittera le marché unique et l’union douanière, il devra faire face à des droits de douane et à des quotas sur le commerce avec le bloc à moins qu’un accord ne soit conclu. Mais les discussions à Bruxelles restent difficiles, avec «des différences significatives dans des domaines clés», y compris les droits de pêche et les règles sur le maintien d’une concurrence loyale.

M. Barnier informe les ambassadeurs de l’UE depuis 15 heures, heure irlandaise, avant de s’adresser aux députés à 17 heures.

Londres a refusé de confirmer les informations selon lesquelles M. Johnson s’est entretenu lundi avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lors de l’appel secret, rapporté par Politico, les deux dirigeants ont évoqué de nouvelles propositions sur les droits de pêche.

Mais les initiés de Downing Street ont catégoriquement rejeté les informations selon lesquelles il y aurait eu une percée en matière de quotas de pêche.

Les rapports suggèrent que le Royaume-Uni serait prêt à accepter une réduction d’environ un tiers du volume de poissons pêchés par les navires de l’UE dans les eaux britanniques sur une période de cinq ans.

Des différences importantes subsistent

Mais un initié du numéro 10 a dénigré les rapports et les responsables ont averti que des différences significatives subsistaient entre les deux parties. termes.

« Il y a des problemes. Il est essentiel que tout le monde comprenne que le Royaume-Uni doit être en mesure de contrôler complètement ses propres lois », a-t-il déclaré. «Et, aussi, que nous devons être en mesure de contrôler nos propres pêcheries. Et il n’en demeure pas moins que les conditions de l’OMC seraient plus que satisfaisantes. . . non pas que nous ne voulons pas d’accord, mais les conditions de l’OMC seraient entièrement satisfaisantes. Prosper reste une très bonne description de la vie après le 1er janvier de toute façon. »

Le Bureau de la responsabilité budgétaire a prévu qu’un résultat sans accord pourrait entraîner une baisse de 2% du produit intérieur brut – une mesure de la taille de l’économie – en 2021. Cela équivaudrait à effacer la valeur d’environ 45 milliards de livres sterling. de l’économie britannique. – PA