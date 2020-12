«Les gens étaient tellement ravis d’être sortis. C’était tellement agréable d’entendre les gens sur les lieux rire et plaisanter », déclare Eimear Killian, directeur général de Brasserie on the Corner et Blake’s Bar, juste à côté d’Eyre Square dans la ville de Galway. Il est ouvert depuis plus de huit ans. Les sept premiers étaient super; Galway est parmi les sites touristiques les plus fréquentés d’Irlande. Mais 2020, l’année de la pandémie, a été plus que difficile.

«Refermer est si difficile à accepter pour le personnel. C’est la troisième fois que nous devons les licencier cette année. Certains membres du personnel deviennent émus par les nouvelles aujourd’hui, ils sont en train de pleurer là-bas. Je vous en prie, que ce soit le dernier verrouillage », déclare Mme Killian.

L’entreprise emploie 28 travailleurs au centre de la ville. Il sert des plats de brasserie et de gastropub classiques tels que des steaks et des fruits de mer. Normalement, à cette période de l’année, Mme Killian dit que ce serait «sauter» avec des groupes et des partis. Mais pas ce Noël. Après que le gouvernement a décidé de fermer les restaurants à l’intérieur jusqu’au 12 janvier au moins, et a laissé entendre que cela pourrait être plus long, le personnel de Blake’s ne sait pas quand ils seront de retour.

‘Se préparer’

«Nous avions une idée que quelque chose comme ça allait arriver et nous nous y préparions. Mais c’était quand même un coup dur », dit Mme Killian. «Nous avions réservé 100 personnes tous les soirs pour le dîner chaque soir entre le jour de Stephen et le nouvel an, plus tout ce que nous faisions pour le déjeuner. Tout cela a disparu pour toujours.

Comme le gouvernement a ordonné la fermeture des gastropubs et des restaurants à 15 heures la veille de Noël, l’entreprise a perdu sa séance de 14h30 ce jour-là. Il était réservé avec des habitués qui viennent chaque année, dit Mme Killian. Mardi après-midi, son personnel les appelait tous pour annuler.

«Le chef allait faire les commandes de stock pour la semaine prochaine ou deux aujourd’hui. Nous attendions jusqu’à aujourd’hui pour voir ce qui se passe. Nous avons assez de nourriture maintenant et assez de réservations pour nous permettre de passer la prochaine coupe de jours. Mais il y aura certainement aussi du gaspillage. »

Mme Killian reconnaît que la trajectoire des nombres de virus en Irlande et ailleurs en Europe impliquait une forte réponse de santé publique et la fermeture du secteur de l’hôtellerie était une décision évidente.

«Mais ça aurait quand même été bien de pouvoir planifier à l’avance. Ne nous laissez pas rouvrir jusqu’à ce que nous sachions que nous pouvons rester ouverts, car c’est trop difficile », dit-elle.

De l’autre côté du pays, Deirdre Devitt, dont la famille possède le pub gastronomique Two Sisters à Terenure à Dublin, était du même avis. Il avait prévu d’ouvrir le jour de la Saint-Étienne, et s’était approvisionné par anticipation, mais une grande partie sera désormais gaspillée.

« Je suis dévasté. Les gens ne font vraiment pas l’effort nécessaire pour fermer et rouvrir tout le temps. Nous essayons de comprendre ce que cela signifie pour notre personnel et c’est très difficile pour eux. Il y avait eu une atmosphère agréable dans le pub ces dernières semaines. Mais maintenant, nous avons l’impression d’avoir été battus.

Optimiste

L’entreprise emploie généralement jusqu’à 25 à 30 personnes. Une fois Noël terminé et «nous avons tous eu une bonne pause», Mme Devitt espère que les Deux Sœurs pourront rouvrir leurs portes pour des plats à emporter.

«Mais ce ne sera assez de travail que pour peut-être mes frères, et peut-être un chef, et peut-être un ou deux de plus au plus.

Mme Devitt et Mme Killian insistent toutes deux sur le fait que leurs clients ont été conformes et respectueux des mesures de sécurité antivirus à tout moment au cours des dernières semaines.

«Nous faisions la meilleure tentative possible. Nous avions fait du commerce pendant l’été et nous étions habitués à ce qu’il fallait faire. Les gens étaient assez dociles. Les publicains savent gérer les gens; ce sont les meilleurs lecteurs des habitants de ce pays.

Mme Devitt dit qu’elle est maintenant «fatiguée d’entendre parler des verrouillages» et qu’elle souhaite entendre une nouvelle approche.

«Je veux entendre une stratégie appropriée qui n’entre pas et ne sort pas de l’arrêt. Donnez-nous une date à partir de laquelle nous savons que nous pouvons rouvrir et que nous ne serons plus fermés. C’est ce que je veux entendre.