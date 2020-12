Les discussions sur le Brexit risquent de se prolonger au-delà de Noël

Les chances de Michel Barnier de présenter un accord sur le Brexit sous le sapin de Noël semblent plus minces que jamais.

Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit a déclaré mardi aux ambassadeurs de l’UE et aux membres du groupe de coordination britannique du Parlement européen lors de deux séances d’information distinctes qu’il ne pouvait pas donner d’indication s’il serait en mesure de conclure un accord sur les futures relations UE-Royaume-Uni avant Noël, si des pourparlers se poursuivra dans la semaine prochaine ou si elles traînent même dans l’année prochaine.

Barnier a présenté une sombre évaluation, dans laquelle il a déclaré qu’il restait des lacunes dans la pêche, mais également concernant les règles du jeu équitables, qui déterminent dans quelle mesure la Grande-Bretagne reste alignée sur le bloc, et sur l’application de tout accord possible. Les briefings ont soulevé de forts doutes parmi les diplomates européens et les députés européens sur le fait qu’un accord avant jeudi matin, la dernière date possible à laquelle les diplomates européens disent qu’il peut encore être mis en œuvre avant la fin des années, est toujours faisable.

« Je suis très sceptique sur le fait qu’un accord soit encore possible avant Noël, étant donné les grands désaccords qui persistent. Cela semble assez sombre », a déclaré un eurodéputé après le briefing de Barnier, demandant l’anonymat en raison de la sensibilité des discussions.

Si aucun accord n’est conclu et mis en œuvre avant le 1er janvier, l’UE et le Royaume-Uni se rabattront sur des règles défavorables de l’Organisation mondiale du commerce qui entraîneraient l’imposition de droits de douane élevés et d’autres restrictions à l’exportation. Les deux parties manqueraient également d’un cadre stable pour de nombreux autres domaines tels que la coopération judiciaire, les services et les transports.

En gardant à l’esprit l’état sombre des négociations, Barnier a déclaré que l’UE doit être prête à poursuivre les pourparlers au-delà du 1er janvier si nécessaire, car le Français a souligné que l’UE ne sera pas celle qui quittera la table des négociations, selon deux députés européens et trois diplomates qui suivi ses briefings.

Le principal point de friction reste les droits de pêche: l’UE a présenté vendredi ce qu’elle a décrit comme une «dernière offre possible», selon laquelle le bloc accepterait une réduction de 25 pour cent de la part de poisson capturé par les navires de l’UE dans les eaux britanniques. Londres a suivi avec une contre-offre au cours du week-end, proposant une réduction de 35% – mais Barnier a déclaré aux ambassadeurs que l’offre est en fait pire car elle n’inclut pas toutes les espèces, donc la réduction globale serait encore plus élevée, ont déclaré des diplomates. Un autre sujet de différend féroce entre Londres et Bruxelles est le nombre d’années qu’il faudrait avant que les coupes n’entrent en vigueur.

Bien que la pêche ait une importance économique relativement faible en termes de commerce total UE-Royaume-Uni, elle présente une sensibilité politique très élevée des deux côtés. Des pays comme la France et le Danemark ont ​​fait pression sur Barnier pour qu’il ne cède pas à la nouvelle offre britannique parce que, pour des raisons de politique intérieure, ils ne peuvent pas se permettre de sembler sacrifier des pêcheurs au nom d’un accord. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont lancé des appels ces derniers jours pour combler les différends au plus haut niveau politique, jusqu’à présent en vain.

Alors que la pêche est apparue comme la question la plus épineuse de la dernière phase des négociations, deux députés européens et deux diplomates ont souligné qu’il existe encore des lacunes critiques dans d’autres domaines tels que les dispositions relatives aux aides d’État et l’application des règles de l’accord. Plus particulièrement, l’UE et le Royaume-Uni se disputent toujours si la Cour de justice de l’UE devrait avoir son mot à dire dans l’application des dispositions du traité – ce que le Royaume-Uni a refusé d’accepter.

« Cela ne semble pas bon » pour un accord à conclure dans les prochaines 24 heures, a déclaré un diplomate européen.

Le gouvernement britannique n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Si aucun accord n’est conclu avant jeudi, Bruxelles et Londres seront confrontés à trois options: Premièrement, ils pourraient encore parvenir à un accord avant la fin de l’année, qui pourrait ensuite être mis en œuvre provisoirement avec quelques jours de retard début janvier. Dans un tel scénario, il y aurait théoriquement un court intervalle sans accord début janvier, bien que les deux parties pourraient trouver un truc légal qui leur permettrait de continuer à fonctionner comme d’habitude pendant les quelques jours restants, sans s’imposer mutuellement de restrictions.

Dans un deuxième scénario, les deux parties entreraient en territoire sans accord le 1er janvier, mais continueraient les négociations sur un accord qui pourrait être convenu et mis en œuvre à un stade ultérieur. Selon un diplomate, Barnier a déclaré: «Même si nous n’avons pas d’accord, nous devrons poursuivre des négociations d’un certain type. Nous aurons beaucoup de choses non résolues. »

On ne sait pas si Barnier aurait besoin d’un nouveau mandat de la part des pays de l’UE pour poursuivre les négociations, à la fois concernant le cadre juridique des pourparlers ainsi que son propre rôle de négociateur en chef qui prend normalement fin à la fin de l’année. Mais pour régler tous ces problèmes restants, « nous devrons prendre des décisions au plus haut niveau politique », a déclaré un autre diplomate européen.

Un troisième scénario serait un avortement des pourparlers et un non-accord en janvier – même si Barnier a clairement indiqué qu’il ne serait pas celui qui mettrait fin aux négociations.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre britannique du Cabinet, Michael Gove, a déclaré que le Royaume-Uni ne chercherait pas à négocier un accord commercial avec l’UE l’année prochaine si les négociations en cours échouaient ce mois-ci.

Malgré les perspectives difficiles, un responsable européen a exhorté à ne pas perdre espoir: « Des miracles de Noël se produisent parfois ».

Cristina Gallardo a contribué au reportage.