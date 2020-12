La France et la Grande-Bretagne conviennent de lever l’interdiction des coronavirus sur le fret et les voyages

LONDRES – L’interdiction de voyager du Royaume-Uni à la France sera assouplie, ont annoncé mardi les gouvernements des deux pays.

À partir de minuit, les personnes franchissant la frontière entre le Royaume-Uni et la France devront passer un test pour vérifier si elles sont infectées par le COVID avant de pouvoir voyager, selon un communiqué du Premier ministre français Jean Castex.

Même dans ce cas, les types de personnes autorisées à voyager de la Grande-Bretagne à la France seront limités jusqu’au 6 janvier. Les citoyens de l’UE, les résidents permanents de l’UE et d’autres catégories telles que les chauffeurs de camion ou les exploitants de train seront autorisés à traverser la frontière, à condition qu’ils disposent d’un test négatif effectué au cours des 72 heures précédentes.

La France, avec plus de 50 pays, a imposé une interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne dimanche après la découverte d’une variante plus contagieuse du virus COVID-19 au Royaume-Uni.Les niveaux d’infection ont explosé en Grande-Bretagne ces derniers jours, avec Kent, la région qui comprend le port de Douvres, l’une des zones les plus touchées.

L’interdiction a causé des retards de plusieurs jours de milliers de véhicules de transport de marchandises, bloquant le M20, une grande route britannique et une artère cruciale pour le commerce à destination et en provenance du pays. Cela a déclenché des plans mis en place pour gérer les perturbations du Brexit à l’avance et, selon les experts du secteur, pourrait également entraver les préparatifs pour gérer les retards anticipés lorsque les périodes de transition se termineront le 31 décembre.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré sur Twitter mardi soir: « Bon progrès aujourd’hui et accord avec le gouvernement français sur les frontières. Nous ferons le point sur les transporteurs plus tard ce soir, mais les transporteurs ne doivent toujours PAS se rendre dans le Kent ce soir. »

Des certificats de test de laboratoire, montrant qu’un test PCR avait été effectué 72 heures avant le franchissement de la frontière, seront nécessaires pour entrer en France depuis le Royaume-Uni en vertu des nouvelles règles. Le gouvernement français a publié une liste de tests autorisés, en plus du test de laboratoire PCR standard. Cela permet de garantir que les tests seront sensibles à la nouvelle variante du virus découverte au Royaume-Uni.

La décision fait suite à une «conversation entre la Commission européenne et les États membres» et à «des négociations bilatérales constructives» entre Paris et Londres, selon le communiqué. Les règles resteront en vigueur «au moins jusqu’au 6 janvier».

Plus tôt mardi, la Commission européenne a recommandé la levée des interdictions de vol et de train imposées par les pays de l’UE pour empêcher la propagation de la nouvelle souche de coronavirus des travailleurs des transports britanniques devraient être libérées de « toute interdiction de voyager à travers n’importe quelle frontière et des exigences de test et de quarantaine », a déclaré la Commission. Si les pays de l’UE imposent des tests de coronavirus, ils ne devraient pas entraîner de perturbations, a-t-il ajouté.

Les personnes qui ne sont ni un citoyen de l’UE ni un résident permanent de l’UE sont toujours interdites de voyager en France depuis le Royaume-Uni, à l’exception des exceptions, y compris les titulaires de visas de longue durée de l’UE et les travailleurs impliqués dans le transport de marchandises ou de personnes, que ce soit par route ou par rail , air ou mer.

Cependant, les experts de l’industrie du transport préviennent que tout test ralentira le trafic et entraînera des retards commerciaux importants. «Ces chauffeurs sont dans une situation précaire», Florence Berthelot, la déléguée générale du groupe français de transport routier FNTR, m’a dit Mardi. Exiger un test avant d’être autorisé à traverser la Manche serait «totalement inacceptable» car cela signifierait encore plus de retards. L’association industrielle allemande BGL a adopté la même ligne.

Misère à la frontière

Les deux jours de perturbation déjà vécus par les chauffeurs à la frontière pourraient affecter quelque 2,2 milliards d’euros d’exportations entre le Royaume-Uni et l’UE, touchant 1,4 milliard d’euros de marchandises de l’UE et 800 millions d’euros de marchandises britanniques, selon les chiffres d’Euler Hermes, un commerce compagnie d’assurance-crédit.

L’impact sur le fret est plus important que certaines déclarations politiques ne l’ont suggéré, ont déclaré mardi des experts. Quelque 4 000 camions et fourgonnettes supplémentaires ont été pris dans le chaos, a déclaré aux députés Duncan Buchanan, directeur de la politique de la Road Haulage Association du Royaume-Uni.

Ils ont été capturés dans images aériennes saisissantes de camions serpentant le long de la M20, l’artère principale menant au port de Douvres et reliant l’aéroport de Manston dans le Kent, qui est utilisé comme un gigantesque parc de camions.

Il y a 77 toilettes sur l’aérodrome, selon un porte-parole du ministère des Transports, bien qu’il y ait des centaines de camions empilés. Les chauffeurs reçoivent une bouteille d’eau de deux litres à l’arrivée, et il y a un fourgon de restauration pour tous les entretenir.

Les chaînes de supermarchés britanniques ont averti que, si la perturbation se poursuivait au-delà de minuit mardi, il y aurait des pénuries de certains aliments frais tels que les agrumes et le brocoli. Cela pourrait aggraver les restrictions plus longues, a déclaré Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, lors d’une session d’urgence du comité de stratégie commerciale, énergétique et industrielle du parlement britannique.

Le Brexit arrive tôt

Transporter des marchandises à travers la Manche n’était pas vraiment une promenade avant l’interdiction de voyager.

L’impact combiné du stockage de Noël et de la réduction des liaisons par ferry et par train a entraîné d’importants retards dans le nord de la France.

«Depuis des semaines déjà, les chauffeurs routiers sont bloqués à Calais, exposés à la détresse et à la misère», sans accès à la nourriture, aux toilettes ou aux douches, sans repos régulier, avec un manque de sécurité et «d’énormes problèmes de migrants non résolus», a déclaré Travailleurs européens des transports La Fédération (ETF) a déclaré lundi. «Maintenant, la crise du COVID-19 a ajouté une nouvelle dimension.»

Avec la fin de la transition du Brexit imminente le 1er janvier, Wright de la Food and Drink Federation a averti qu’il pourrait y avoir pire à venir. «Une fois qu’il y a une sorte de perturbation, le système est potentiellement compromis», a déclaré Wright.

« C’est juste un petit aperçu de ce qui pourrait se passer dans les premiers jours ou les premières semaines de la fin de la période de transition, et cela serait aggravé par des tarifs et un non-accord », a averti Wright. « Beaucoup d’entreprises auraient eu l’intention de stocker dans cette période d’après Noël … qui pourrait maintenant être compromise. »

Peut-être sans surprise, il y a une «réticence apparente» parmi les chauffeurs étrangers à apporter des camions au Royaume-Uni, a déclaré Mike Cherry, président de la Fédération des petites entreprises au comité parlementaire britannique. Il a averti que la perturbation aurait un effet d’entraînement sur les petites entreprises du Kent et au-delà.

À moins que l’UE et les gouvernements nationaux ne prennent des mesures pour résoudre ces problèmes, «il y aura de moins en moins de conducteurs prêts à emprunter les routes britanniques», a averti le groupe.

Les craintes que les conducteurs pourraient rester coincés dans de longues files d’attente à Noël les convainquent également de rester à la maison: seule la moitié du nombre habituel de camions est entré au Royaume-Uni depuis la France lundi, a déclaré Will Surman, porte-parole du groupe industriel FoodDrinkEurope.

« Un de nos membres nous a dit qu’ils avaient 15 camions bloqués dans la file d’attente à Douvres », a-t-il ajouté. Pendant ce temps, ils ont 60 autres camions sur les routes qui se rapprochent des ports et les chauffeurs appellent pour dire qu’ils ne se rendront pas au Royaume-Uni.