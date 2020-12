Les personnalités gouvernementales craignent que la nouvelle variante de Covid-19 ne signifie un verrouillage dur

Les hauts responsables du gouvernement craignent que s’il y a une infection généralisée ici avec la nouvelle variante de Covid-19 qui a été détectée au Royaume-Uni, les restrictions existantes seront insuffisantes et un verrouillage strict sera nécessaire pour arrêter la propagation du virus.

Cela pourrait voir le pays revenir aux restrictions imposées en mars dernier, craignent des sources.

Alors que le Taoiseach Micheál Martin a souligné hier que les écoles ouvriraient comme prévu en janvier, des sources indiquent également que cette position devrait être revue si la croissance des cas s’accélérait au point où des milliers de nouveaux cas étaient signalés chaque jour.

Il y a eu 970 nouveaux cas annoncés hier soir, et ce nombre devrait dépasser les 1 000 aujourd’hui.

Le tánaiste Leo Varadkar a également déclaré que la situation du commerce de détail non essentiel – actuellement autorisé à rester ouvert – serait réexaminée si le nombre de cas continuait à augmenter rapidement.

Alarme

Le gouvernement est de plus en plus alarmé par la montée en flèche des cas dans les prochains jours, après que les responsables de la santé publique ont déclaré hier aux ministres que les cas augmentaient actuellement de 10% par jour.

Les ministres ont été informés lundi que le taux de croissance était de 6,5%, mais hier, des hauts fonctionnaires de l’équipe nationale des urgences de santé publique ont corrigé cela en disant aux ministres qu’il était maintenant de 10%.

Le ministre de la Santé a déclaré hier à la réunion du Cabinet qu’ils pourraient examiner 1 900 nouveaux cas par jour dans une semaine – en supposant que le taux de croissance n’augmente pas de manière significative.

Le Nphet doit se réunir aujourd’hui pour examiner les dernières tendances et émettra ensuite des avis au gouvernement. Des sources s’attendent à ce que le groupe recommandera la fermeture des commerces non essentiels et que le pays adopte les restrictions de niveau cinq.

S’exprimant dans l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ mercredi matin, M. Martin a qualifié la nouvelle variante de «changeur de jeu».

Pendant ce temps, le ministre des Transports Eamon Ryan a défendu le rythme du programme de vaccination et la dernière série de restrictions Covid-19, affirmant que l’objectif était de donner le temps de lancer le vaccin et de protéger ainsi le pays.

Un janvier sûr était «notre résolution», a déclaré M. Ryan mercredi matin. Cependant, il a averti que la distribution du vaccin prendrait du temps.

Les commentaires de M. Ryan interviennent un jour après qu’il a été annoncé que l’État entamerait son troisième verrouillage jeudi, la veille de Noël, alors qu’une série de restrictions entrerait en vigueur entre cette date et la nouvelle année dans le but de contrôler les niveaux croissants d’infections à Covid-19.

«Nous devons minimiser les dégâts», a déclaré M. Ryan à Morning Ireland.

Le gouvernement continuera à surveiller et à examiner la situation, mais il ne peut pas donner de «fausses attentes» que ce serait une courte période de trois semaines de restrictions, a-t-il dit.

«Selon toute vraisemblance, il devra continuer jusqu’à ce que nous soyons dans un endroit plus sûr», a-t-il déclaré.

«Tout ce que nous faisons est basé sur des preuves», a-t-il déclaré à propos de la décision d’autoriser le commerce de détail non essentiel à rester ouvert. «Nous ne voyons aucune indication de transmission du secteur de la vente au détail.»

M. Ryan a déclaré qu’à ce jour, le secteur avait fonctionné de manière «très prudente» et qu’il fournissait également 40 000 emplois.

Il n’y avait également aucune preuve de cas de gymnases qui étaient importants car ils permettaient aux gens de maintenir leur santé physique et mentale.

Cependant, M. Ryan a déclaré que si les chiffres associés au secteur de la vente au détail commençaient à augmenter, le gouvernement devrait alors revoir la situation.

«Nous devons tenir compte des conseils de santé publique», a-t-il déclaré au programme.

Toute l’île

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a, quant à elle, réitéré ses appels en faveur d’une approche sur toute l’île des restrictions de Covid.

Lorsqu’on lui a demandé sur Morning Ireland de RTÉ si les magasins de la République devaient rester fermés après Noël, comme ce sera le cas en Irlande du Nord, Mme McDonald a déclaré: «Eh bien, oui, notre principe central est que pour assurer la sécurité de l’un d’entre nous sur cette île, nous doivent tous nous protéger. J’aurais pensé que c’était une question de simple bon sens, que sur une petite île avec une masse de population relativement petite, nous sommes une seule unité à des fins de santé publique.

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau si le commerce de détail non essentiel dans la République devait être fermé à partir de samedi, Mme McDonald a déclaré que «depuis le tout début» (de la pandémie), elle avait demandé au «gouvernement de Dublin» de mener une approche sur toutes les îles.

«Je soutiens Dublin et Belfast qui se rassemblent et ont en fait l’approche unique pour toutes les îles dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des gens», a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la réouverture des écoles (nord et sud), Mme McDonald a déclaré que les écoles devraient ouvrir en toute sécurité et que la situation devrait être évaluée plus près de la date à laquelle elles devaient rouvrir.

Mme McDonald a exprimé sa déception que l’Exécutif du Nord n’ait pas décidé d’interrompre les vols en provenance du Royaume-Uni. «Nous ferons pression pour cette question à nouveau», et elle espérait que le Taoiseach aiderait le Sinn Féin dans cette entreprise.

La chef du parti a déclaré qu’elle soutenait les restrictions réimposées (dans la République), mais a déclaré que les orientations étaient «inutiles» à moins que les restrictions ne soient «correctement appliquées et surveillées».

Les systèmes de test et de traçage «au nord et au sud» devaient être renforcés, faute de quoi ils laissaient le public «toujours vulnérable».

Restrictions

Le Taoiseach Micheál Martin a annoncé mardi les restrictions dans un discours télévisé sur les marches des bâtiments gouvernementaux après que le Cabinet a approuvé les mesures.

Comme prévu, les bars et restaurants fermeront à partir de jeudi, tout comme les coiffeurs et les salons de beauté. Le gouvernement a promis que les écoles et les crèches rouvriraient comme prévu après Noël, et que les points de vente au détail seront autorisés à rester ouverts, mais on lui dira de ne pas organiser de soldes après Noël ou janvier.

Les gymnases, les centres de loisirs et les piscines resteront ouverts et les entraînements en plein air pourront se poursuivre. Mais aucun match sportif ne peut avoir lieu en dehors de ceux de niveau élite.

Les déplacements entre les comtés seront interdits à partir de la Saint-Étienne, mais les personnes qui ont déjà voyagé pour Noël ne seront pas invitées à rentrer chez elles. Cependant, une fois rentrés chez eux après leur visite, aucun nouveau voyage inter-comté ne peut avoir lieu.

Les visites à domicile des membres de deux ménages peuvent se poursuivre jusqu’au 26 décembre, mais seront alors réduites à un seul ménage. Après le 1er janvier, les visites à domicile seront totalement interdites.

Plus tard, le Tánaiste Leo Varadkar a déclaré que bien que les décisions seraient revues à la mi-janvier, les gens pouvaient s’attendre à ce que le verrouillage dure jusqu’au début du mois de mars.

Il y a eu 970 nouveaux cas de virus enregistrés mercredi, et 13 autres décès.