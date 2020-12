Le Royaume-Uni et l’UE s’apprêtent à conclure un accord commercial sur le Brexit

La Grande-Bretagne et l’Union européenne étaient sur le point de sceller mercredi soir un accord sur leur future relation après la fin de la transition post-Brexit la semaine prochaine.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, devaient annoncer l’accord après 24 heures d’intenses négociations sur l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques.

Les États membres de l’UE ont été mis en alerte pour être prêts à examiner un texte qui aurait dépassé 2000 pages alors que les équipes de négociation dirigées par Michel Barnier et David Frost continuaient à se débattre sur les derniers détails tard dans la nuit de mercredi.

La dernière partie des pourparlers s’est concentrée sur l’élaboration d’un compromis sur le poisson, une question politiquement controversée en Grande-Bretagne ainsi que dans plusieurs États membres de l’UE.

Si les ambassadeurs de l’UE approuvent l’accord jeudi, le Conseil européen peut accepter d’appliquer l’accord à titre provisoire à partir du 1er janvier, en attendant l’approbation du Parlement européen le mois prochain. Les députés retourneront à Westminster le 30 décembre pour examiner toutes les étapes de toute législation de mise en œuvre nécessaire en une seule journée, la Chambre des lords devant la mettre aux voix le même jour.

Le Groupe de recherche européen (GRE), composé de députés d’arrière-ban eurosceptiques conservateurs, a déclaré mercredi soir qu’il examinerait les détails et le texte juridique de tout accord «le plus rapidement possible». Ils convoqueront à nouveau une «chambre vedette» d’avocats dirigée par le député vétéran Bill Cash, qui a rendu son verdict sur l’accord de retrait de Theresa May en 2019.

«Étant donné que le nouvel accord est également très complexe, la chambre des étoiles l’examinera en détail, pour s’assurer que ses dispositions protègent véritablement la souveraineté du Royaume-Uni, après la sortie de la période de transition à la fin de cette année», ont-ils déclaré. dans un rapport.

Dernier obstacle



Taoiseach Micheál Martin a déclaré aujourd’hui de RTÉ avec Claire Byrne que le poisson était le dernier obstacle dans les négociations et que les responsables étaient prêts à travailler sur le texte le jour de Noël si un accord était prêt à temps.

«Nous sommes tous en attente», dit-il.

«Dans l’ensemble, compte tenu des progrès qui ont été réalisés, il devrait y avoir un accord, et aucun accord serait un choc épouvantable pour le système économique.

Bien qu’un accord garantirait un commerce sans droits de douane et sans contingent entre la Grande-Bretagne et l’UE, la décision de la Grande-Bretagne de quitter le marché unique et l’union douanière signifie qu’il y aura des frictions et une bureaucratie supplémentaire pour les importateurs et les exportateurs.