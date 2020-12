Sport en 2020: les méchants, les fous et les Djokovic

Le sport de niveau élite a découvert en 2020 qu’il n’était pas à l’abri du coronavirus ou de ses plus grandes conséquences – qu’elles soient accidentelles ou auto-infligées.

Novak Djokovic a remporté l’Open d’Australie pour la huitième fois à la fin du mois de janvier. Ce fut le début d’une année de montagnes russes pour la superstar du tennis serbe devenue hôte d’événements de grande diffusion.

Malgré le triomphe de Djokovic à Melbourne et la victoire des Chiefs de Kansas City au Super Bowl, deux grands événements traditionnels de début d’année, tout n’allait pas bien dans le monde.

Novak Djokovic joue un tir, en route pour un autre titre Open d’Australie | Manan Vatsyayana / AFP via Getty Images

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, n ° 15, célèbre un touché au Super Bowl | Kevin C. Cox / Getty Images

Alors que le coronavirus s’infiltrait en Europe, plusieurs événements sportifs ont été accusés d’avoir suralimenté la propagation du virus mortel.

À Milan, le 19 février, l’Atalanta Bergame a accueilli Valence en Ligue des champions de football. L’Atalanta a gagné 4-1, mais le match, avec sa migration massive de supporters, aurait été décrit comme une «bombe biologique» par un expert respiratoire. Peu de temps après, le nord de l’Italie est devenu un hotspot européen des coronavirus.

Les supporters de l’Atalanta lors du match contre Valence à Milan | Miguel Medina / AFP via Getty Images

En Grande-Bretagne, le spectacle a continué, alors même que des signes avant-coureurs jaillissaient du continent. Le Cheltenham Festival, un événement phare de courses de chevaux, s’est poursuivi avec des centaines de milliers de spectateurs début mars. La même semaine, Liverpool a accueilli l’Atlético Madrid et ses fans itinérants, en Ligue des champions. Madrid a rapidement été battu par le virus et les décès de COVID-19 à Liverpool étaient liés au match.

Des stands bondés à Cheltenham pour assister à une course de chevaux le 11 mars | Dan Mullan / Getty Images

Supporters de l’Atletico Madrid à Liverpool le 11 mars | Javier Soriano / AFP via Getty Images

Alors que les événements majeurs du monde entier étaient reportés ou annulés – Wimbledon, le tournoi de golf Masters, Euro 2020 – il restait une valeur aberrante géante. Mais le 24 mars, les Jeux olympiques se sont finalement inclinés devant l’inévitable, alors que le président du CIO, Thomas Bach, a annoncé que les Jeux de Tokyo 2020 seraient reportés à l’été 2021.

Le président du CIO, Thomas Bach, annonce le report officiel des Jeux Olympiques d’été 2020 | Photo de la piscine par Denis Balibouse / AFP via Getty Images

Le monde du sport s’est en grande partie fermé au printemps, à quelques exceptions près. Les super-nerds du sport et les joueurs ont été réconfortés par le football en direct de haut niveau du Bélarus et du Turkménistan, qui s’est poursuivi tout au long de la pandémie.

Le FC Dynamo-Brest affronte le FC Isloch en Biélorussie le 12 avril | Sergei Gapon / AFP via Getty Images

Altyn Asyr se prépare à affronter Kopetdag au Turkménistan le 12 avril | Igor Sasin / AFP via Getty Images

Le reste de l’Europe a attendu jusqu’en mai et juin pour reprendre la compétition, la Bundesliga allemande étant la première grande ligue de football à reprendre son envol, mais sans supporters. La star du Borussia Dortmund, Erling Haaland, et ses coéquipiers ont apprécié une célébration socialement distante après avoir marqué lors du premier match.

Erling Haaland, n ° 17, célèbre le but contre Schalke | Photo de la piscine par Martin Meissner / AFP via Getty Images

En Serbie, Djokovic, toujours philanthropique mais excentrique, a décidé d’organiser une tournée de tennis d’exhibition, pour stimuler l’économie des Balkans et donner une certaine activité aux joueurs au ralenti. Mais le Adria Tour s’est transformé en une catastrophe de grande envergure. Certains joueurs ont été filmés sans masque et torse nu dans une boîte de nuit de Belgrade et, avant longtemps, des tests de coronavirus positifs ont commencé. Djokovic lui-même, qui avait également commencé la pandémie en exprimant un sentiment anti-vaccin, a été testé positif.

De gauche à droite: Alexander Zverev, Djokovic, Grigor Dimitrov et Dominic Thiem lors d’une conférence de presse pré-Adria Tour | Srdjan Stevanovic / Getty Images

Il n’y aurait pas de retour immédiat à la normalité, peu importe à quel point les athlètes et les politiciens le souhaitent. Lors du Tour de France, organisé en septembre après avoir été reporté de fin juin, le Premier ministre français Jean Castex a assisté à une scène et s’est réjoui que «la fête continue». Quelques jours plus tard, il était en isolement après être entré en contact avec une personne infectée lors de la course.

Le Premier ministre français Jean Castex, deuxième à droite, au Tour de France | Anne-Christine Poujoulat / AFP via Getty Images

De l’autre côté de l’étang, Djokovic était de nouveau dans l’actualité. Il a été expulsé de l’US Open pour avoir frappé une balle qui a frappé un juge de ligne à la gorge. Djokovic a été mis en défaut, et sa saison auparavant invaincue (au moins sur le terrain) a été ruinée.

Djokovic avec le juge de ligne frappé à New York | Al Bello / Getty Images

Aux États-Unis également, les Dodgers de Los Angeles ont mis fin à une longue attente d’un titre des World Series. Mais la victoire a été éclipsée lorsque le frappeur vedette Justin Turner a rejoint les célébrations avec ses coéquipiers, malgré le retour d’un test COVID-19 positif lors du match décisif. Oui, c’est vraiment arrivé.

COVID positif Justin Turner – barbu, au centre – avec ses coéquipiers après que les Dodgers aient remporté la Série mondiale | Ronald Martinez / Getty Images

En bas, certains sports se déroulaient dans une relative normalité. La Nouvelle-Zélande gardant le coronavirus sous contrôle, les spectateurs ont été autorisés à Wellington à regarder le premier match de rugby de la Bledisloe Cup contre l’Australie.

Aaron Smith de la Nouvelle-Zélande marque un essai contre l’Australie à Wellington | Hagen Hopkins / Getty Images

Mais, pour la plupart, le coronavirus a continué de peser sur les arènes sportives du monde. L’équipe de cricket d’Angleterre s’est envolée pour l’Afrique du Sud, uniquement pour les matches à abandonner. Le Championnat du monde de fléchettes a pu accueillir des fans exceptionnellement modérés pendant une nuit en décembre, avant que de nouvelles restrictions à Londres n’interdisent à nouveau les spectateurs.

Le grand écran annonce l’annulation d’un match de cricket entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre à Paarl, Afrique du Sud | Ashley Vlotman / Gallo Images via Getty Images

Fans muets au championnat du monde de fléchettes à Londres. Les fléchettes accueillent généralement des spectateurs exubérants et déguisés | Luke Walker / Getty Images

Et si vous aviez besoin d’une confirmation supplémentaire que 2020 était en effet l’année la plus étrange de tous les temps, elle est arrivée en novembre lorsque l’Écosse s’est qualifiée pour un tournoi de football majeur pour la première fois depuis 1998.