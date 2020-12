Le commissaire européen aux transports claque les restrictions françaises au camionnage du coronavirus

So Bio Etic So'Bio Etic Roll-On SOS Mal des Transports aux 7 Huiles Essentielles Biologiques 5ml

So Bio Etic Roll-On SOS Mal des Transports allie l'efficacité de 7 huiles essentielles biologiques reconnues pour leurs vertus apaisantes et réconfortantes. Pratique et nomade, il se glisse facilement dans votre sac et vous accompagne lors de tous vos transports.