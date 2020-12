L’accord salué par Johnson contient des opportunités de futurs désaccords

Debout devant une rangée de drapeaux syndicaux à Downing Street alors qu’il saluait l’accord post-Brexit avec l’UE, Boris Johnson était impatient de souligner la souveraineté qu’il rétablissait à la Grande-Bretagne.

Il a déclaré que l’accord signifiait reprendre le contrôle des lois britanniques et de «chaque note et élément de notre réglementation» d’une manière complète et sans entrave.

Et il a présenté le compromis sur l’accès de l’UE aux eaux de pêche britanniques comme étant un compromis favorable à la Grande-Bretagne.

«Nous serons un État côtier indépendant avec un contrôle total de nos eaux, la part du Royaume-Uni de poissons dans nos eaux passant de près de la moitié aujourd’hui à près des deux tiers dans cinq ans et demi», a-t-il déclaré.

«Nous voulions trois ans, nous avons fini avec cinq ans. Je pense que c’était une période de transition raisonnable.

Le message de Johnson à ses collègues Brexiteers, notamment les extrémistes de cette arrière-ban conservatrice, était que son accord était tout à fait différent des arrangements proposés par Theresa May.

Le sien aurait permis à la Grande-Bretagne de rester efficacement dans l’union douanière de l’UE et de s’aligner de manière dynamique sur les règles du marché unique.

L’accord conclu la veille de Noël donne à la Grande-Bretagne une autonomie réglementaire, mais si elle choisit de s’écarter des normes de l’UE, elle pourrait voir des tarifs imposés sur certaines de ses exportations.

Surtout pour les vrais partisans du Brexit, la Cour européenne de justice (CJE) n’aura aucun rôle à jouer dans l’arbitrage des différends.

Avec Keir Starmer promettant que les travaillistes voteront pour l’accord, il n’y a aucune chance qu’il soit rejeté lors du vote aux Communes de la semaine prochaine.

Mais Johnson souhaite que son accord soit célébré par le sien, soutenu par le Brexit pour lequel ils ont voté en 2016 et tous les signes sont qu’il y parviendra.

Les journaux soutenant les conservateurs, dont le Sun et le Daily Mail, ont salué l’accord avant qu’il ne soit convenu, le saluant comme un triomphe pour Johnson. Nigel Farage a annoncé que «la guerre est finie» et que le Brexit était désormais accompli, suggérant même qu’il pourrait voter pour l’accord s’il était député.

L’un des moments les plus intéressants de la conférence de presse du Premier ministre a été celui où il a rejeté la qualification de la relation de la Grande-Bretagne avec l’UE comme une guerre et a salué le projet européen.

«L’UE était et reste un concept extraordinaire, elle est née de l’agonie de la Seconde Guerre mondiale et elle a été fondée par des personnes idéalistes en France, en Allemagne et en Italie qui n’ont jamais voulu que ces pays retournent en guerre. À bien des égards, c’était et c’est toujours une noble entreprise », a-t-il déclaré.

Johnson a suggéré que, libérée de son «programme d’intégration très dense», la Grande-Bretagne serait l’allié le plus puissant de l’UE et un partenaire fiable partageant des objectifs et des valeurs partagés.

Un tel partenariat est peut-être possible à l’avenir, mais l’accord conclu la veille de Noël crée également des opportunités pour de futurs désaccords et conflits, comme le montre la relation de la Suisse avec l’UE.