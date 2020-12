United Airlines exigera des tests de coronavirus négatifs pour les voyageurs américains en provenance du Royaume-Uni

Les voyageurs United Airlines voyageant du Royaume-Uni à l’aéroport international Newark Liberty devront bientôt subir un test négatif pour COVID-19 dans les 72 heures suivant leur heure de départ, a annoncé jeudi le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

La compagnie aérienne, qui maintient un hub à Newark Liberty, impose une exigence similaire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni vers ses hubs de Chicago, Washington et San Francisco, ajoutant un récent test COVID-19 à sa liste de contrôle «Prêt à voler» pour les clients qui ont prévu de voyager en avion à un moment où une grande partie des États-Unis est saisie par une deuxième vague meurtrière de la pandémie.

«Alors que nous continuons à connaître une deuxième vague de cas de COVID-19, il est essentiel que nous prenions toutes les précautions pour atténuer le potentiel de transmission ultérieure», a déclaré Murphy dans un communiqué. «Alors que le New Jersey continue de décourager fortement tous les voyages non essentiels à l’heure actuelle, s’ils sont inévitables, les voyageurs internationaux doivent se conformer aux directives du CDC pour les tests avant et après le vol et la période d’auto-quarantaine recommandée.»

D’autres pays ont commencé à interrompre les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni au cours de la semaine dernière après que les responsables de la santé ont identifié une nouvelle souche de coronavirus qui est jusqu’à 70% plus transmissible que les itérations précédentes. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné aux résidents de Londres et du sud-est de l’Angleterre d’entrer dans le verrouillage la semaine dernière.

«Nous ne pouvons pas continuer avec Noël comme prévu. En Angleterre, ceux qui vivent dans les zones de niveau 4 ne devraient pas se mélanger avec quiconque en dehors de leur propre ménage à Noël », a déclaré Johnson lors d’une conférence de presse le week-end.

La nouvelle règle de voyage s’applique à toute personne âgée de plus de 5 ans dont le voyage est originaire du Royaume-Uni.

«À compter du 28 décembre, les clients United voyageant de Londres Heathrow à Chicago, Newark, Washington Dulles et San Francisco devront présenter une preuve [of] un test COVID-19 négatif effectué au plus tard 72 heures avant le départ », a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. «La santé et la sécurité de nos employés et clients est notre priorité absolue.