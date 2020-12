L’UE et le Royaume-Uni s’accordent sur l’accès à la pêche après une ruée tardive

L’UE et le Royaume-Uni ont convenu d’une période de transition jusqu’en juin 2026 pour passer des parts de quota actuelles dans les eaux britanniques à de nouvelles parts de quota dans le cadre de l’accord conclu jeudi sur leur future relation.

La pêche était l’un des principaux points de friction dans les négociations. La future division des quotas a dû être négociée directement par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson et a même entraîné des heures supplémentaires de retard jeudi alors que les discussions portaient sur les chiffres sur lesquels l’accord de pêche était basé, selon plusieurs fonctionnaires européens.

Les deux parties se sont finalement entendues sur une réduction de 25 pour cent de la part du poisson capturé par les navires de l’UE dans les eaux britanniques, selon un responsable de l’UE. C’est un compromis pour les deux parties, car l’UE voulait initialement maintenir son accès actuel, mais s’est ensuite engagée à une réduction de 25%. Le Royaume-Uni voulait voir une réduction de 60%.

Après la période de transition, il y aura des négociations annuelles pour décider du volume de poisson que l’autre partie peut capturer dans les eaux de l’autre, ce qui était une demande du Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a admis que le Royaume-Uni avait cédé du terrain sur l’accès aux eaux de pêche, mais a déclaré qu’il pouvait assurer aux « grands fanatiques de poissons de ce pays que nous pourrons, grâce à cet accord, attraper et manger des quantités assez prodigieuses de poisson. poisson supplémentaire. «

Pour Bruxelles, il était important que l’UE puisse riposter si Londres ne tenait pas ses promesses en matière de poisson.

L’accord comprend des dispositions pour des mesures compensatoires si une partie décide de ne pas accorder l’accès à ses eaux ou ne respecte pas ses obligations. Dans ce cas, l’autre partie pourrait prendre des mesures compensatoires, telles que la fermeture de ses eaux ou l’imposition de tarifs sur les produits de la pêche.

Connexion énergétique

Selon un responsable de l’UE, il existe également un lien avec le chapitre énergétique de l’accord. Si le Royaume-Uni refuse à l’UE l’accès à ses eaux après la période de transition, Bruxelles pourrait décider de ne pas prolonger les accords conclus dans le chapitre sur l’énergie. Il y a aussi la possibilité de mesures de sauvegarde, mais elles doivent être proportionnées à l’impact économique et social causé par les actions et seront arbitrées par un tribunal indépendant.

Dans une première réaction, les organisations de pêche des deux côtés de la Manche se sont opposées à l’accord.

Du côté britannique, Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a déclaré qu’il était clair que Johnson «voulait un accord commercial global et était prêt à sacrifier la pêche».

« Le sentiment général est que le Royaume-Uni a fait des concessions importantes sur le poisson afin de conclure un accord commercial », a déclaré Deas. « Je pense que l’industrie sera extrêmement déçue. Nous avons obtenu des augmentations de quota de la part de l’UE, mais elles ne se rapprochent pas de nos droits en droit international. »

L’Alliance européenne pour la pêche a déclaré que les pêcheurs de l’UE paient un prix élevé pour un accord sur le Brexit. « L’accord actuel est un coup dur qui les laisse face à un avenir incertain », a déclaré Gerard van Balsfoort de l’Alliance européenne de la pêche.

Cependant, aucun des pays côtiers de l’UE n’a critiqué la partie pêche de l’accord dans ses premières réactions à l’accord. Mais certains, comme France, les Pays-Bas et Belgique, ont déclaré qu’ils devaient maintenant étudier l’accord de plus près, cela pourrait encore arriver.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a reconnu que l’accord exigera des efforts de la part des pêcheurs européens. « Mais l’Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C’est notre engagement. »

Plus concrètement, un responsable de l’UE a déclaré que la pêche était « l’un des domaines que nous avions particulièrement à l’esprit » lorsque l’Union a conçu la réserve d’ajustement du Brexit de 5 milliards d’euros qui ira aux pays et aux industries les plus touchés par le Brexit.