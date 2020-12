L’interdiction de voyager en Grande-Bretagne sera remplacée par des restrictions «  ciblées  », déclare Ryan

Une interdiction de voyager de la Grande-Bretagne vers l’Irlande ne peut pas durer «pour toujours et un jour» et sera remplacée au cours de la nouvelle année par des restrictions plus ciblées, a déclaré le ministre des Transports Eamon Ryan.

Le gouvernement a introduit l’interdiction de voyager via des vols et des ferries de la Grande-Bretagne vers l’Irlande jusqu’au 31 décembre en raison des craintes autour d’une souche mutante de Covid-19 qui pourrait être plus contagieuse.

Des vols de «rapatriement» ont été organisés ces derniers jours afin de ramener chez eux des citoyens qui se sont retrouvés bloqués à la lumière de l’annonce du gouvernement.

«Nous devions avoir une réponse d’urgence à l’annonce du gouvernement britannique samedi soir et dimanche après-midi, nous avons eu notre réponse d’urgence, nous allions devoir verrouiller, interdire les voyages et arrêter les vols, etc.

«Mais cette approche ne peut pas durer éternellement et un jour parce que nous devons gérer toute notre gamme d’autres priorités. Donc, ce que nous allons probablement faire, c’est introduire de nouvelles réglementations plus détaillées sur tous ces voyages afin de le faire de manière très sûre.

«C’est ce que recommande la Commission européenne. Ils disent qu’au lieu d’avoir une interdiction totale, vous réglez des circonstances spécifiques. »

‘Pas faisable’

M. Ryan a indiqué qu’il ne serait pas possible de maintenir l’interdiction pour diverses raisons.

«Si vous regardez les journaux, il y avait un vol de rapatriement (mardi soir) et j’étais intéressé par les rapports qui en découlaient. La première dame était quelqu’un dont le fils était mort et elle l’a enterré à Londres, alors allons-nous dire pour la durée de cette chose que dans de telles circonstances vous ne pouvez pas enterrer votre fils.

«Nous voulons obtenir les protocoles et les moyens sûrs de le faire, mais il y aura des cas où les gens devront le faire.

«Je vais vous donner un autre exemple, un exemple très pratique, du côté de l’énergie, nous demandons à des ingénieurs experts de venir régulièrement pour entretenir et entretenir nos centrales.

«Ce n’est qu’un exemple que je connais. Je m’en occupe parce que c’est sur mon bureau.

«Sur une base régulière, nous avons des travailleurs d’urgence que vous devez avoir ici parce qu’ils maintiennent une infrastructure vitale.»

Le ministre a déclaré que lors d’une récente réunion de la Fédération internationale des transports le mois dernier, il était évident, d’après les discussions avec d’autres pays, que l’Irlande avait connu «l’une des réductions les plus élevées de voyages» dans le pays.

«Dans les deux à trois prochains mois, nous devrons maintenir ces travailleurs essentiels et ces raisons essentielles pour lesquelles il y aura des déplacements, mais réglementés très strictement pour des raisons de santé.