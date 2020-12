La presse conservatrice et les Brexiteers conservateurs apaisés par un accord

Les dernières heures douloureuses de négociation de l’accord ont presque ruiné Noël pour toutes les personnes impliquées, mais son accueil politique en Grande-Bretagne a été au-delà de tout ce que le Premier ministre britannique Boris Johnson aurait pu souhaiter.

Le chef travailliste Keir Starmer ayant promis que le parti votera pour lui, il n’y a aucune chance de rejet lors du vote de la Chambre des communes la semaine prochaine.

Mais Johnson veut que son accord soit célébré par ses propres partisans comme le Brexit pour lequel ils ont voté en 2016 et tous les signes sont qu’il y parviendra.

Les journaux soutenant les conservateurs, dont le Sun et le Daily Mail, ont salué l’accord avant qu’il ne soit convenu, le saluant comme un triomphe pour Johnson.

Les journaux de tous les horizons ont publié des récits enthousiastes du style de négociation de David Frost, avec des citations identiques sur la façon dont il a déjoué Michel Barnier en présentant la même proposition de plusieurs manières différentes, comme Diet Coke et Coke Zero, dans ce qu’ils appellent «la manœuvre du Coca».

Frost aurait caractérisé le style de négociation de l’UE comme oscillant entre celui d’un mastodonte et un adolescent maussade et aurait caractérisé son prédécesseur Olly Robbins comme une souris.

«Il nous a donné une grille à quatre cases de différents modes de négociation: adolescent, tank, souris et leader», a déclaré le Times, citant un haut responsable de son équipe. «Il nous a dit que l’UE tendait vers les deux premiers et que le Royaume-Uni était trop souvent une souris. Nous devions être le leader dans la salle et nous élever au-dessus des choses.

Le message de Johnson la veille de Noël à ses collègues du Brexite, notamment les extrémistes de ses arrière-ban conservateurs, était que son accord était totalement différent des arrangements proposés par Theresa May. Elle aurait permis à la Grande-Bretagne de rester efficacement dans l’union douanière de l’UE et de s’aligner dynamiquement sur les règles du marché unique.

Pas de rôle pour la CJE

Le nouvel accord donne à la Grande-Bretagne une autonomie réglementaire, mais si elle choisit de s’écarter des normes de l’UE, elle pourrait voir des tarifs imposés sur certaines de ses exportations. Surtout pour les vrais partisans du Brexit, la Cour européenne de justice n’aura aucun rôle à jouer dans l’arbitrage des différends.

Alors que Nigel Farage a annoncé «la guerre est finie» et que le Brexit était désormais accompli, l’un des moments les plus intéressants de la conférence de presse de Johnson a été celui où il a rejeté la qualification de la relation de la Grande-Bretagne avec l’UE comme une guerre.

«L’UE était et reste un concept extraordinaire, elle est née de l’agonie de la Seconde Guerre mondiale et elle a été fondée par des personnes idéalistes en France, en Allemagne et en Italie qui n’ont jamais voulu que ces pays retournent en guerre. À bien des égards, c’était et c’est une noble entreprise », a-t-il déclaré.

Johnson a suggéré que, libérée de son «programme d’intégration très dense», la Grande-Bretagne serait l’allié le plus puissant de l’UE et un partenaire fiable partageant des objectifs et des valeurs partagés.

Un tel partenariat est peut-être possible à l’avenir, mais l’accord conclu la veille de Noël crée également des opportunités pour de futurs désaccords et conflits, comme le montre la relation de la Suisse avec l’UE.