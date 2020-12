Le premier envoi de vaccin Covid-19 arrive en République

La première expédition du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 est arrivée en République.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a tweeté samedi: «Quand est-ce qu’un réfrigérateur vaut la peine d’être photographié? Alors que les premiers vaccins Covid d’Irlande viennent d’être mis en place ».

M. Donnelly a déclaré que le pays commencerait à vacciner le mercredi 30 décembre. Les agents de santé de première ligne et les résidents des foyers de soins seront d’abord vaccinés.

Le vaccin Pfizer doit être conservé à des températures bien inférieures à zéro. Le HSE a fait livrer plusieurs congélateurs à très basse température au Centre national de la chaîne du froid pour contenir les jabs.

Auparavant, Paul Reid, directeur général du HSE, a déclaré que c’était une «journée mémorable» alors qu’il tweetait qu’il «s’apprêtait à recevoir la première livraison du vaccin Pfizer BioNTech pour le HSE».

Le premier lot devait contenir 10 000 doses du jab.

Le prochain envoi – de dizaines de milliers de doses – est dû dans la première semaine de janvier, et sera suivi par des envois similaires chaque semaine par la suite, a déclaré M. Donnelly mardi.

26 décembre 2020

Il est envisagé par le HSE que 30 000 résidents des maisons de retraite médicalisés soient vaccinés, après avoir reçu les deux doses requises, d’ici fin janvier.

Une fois les travailleurs de la santé de première ligne et les résidents des maisons de retraite vaccinés, les personnes de plus de 70 ans; les autres agents de santé qui ne sont pas en contact direct avec les patients, les personnes âgées de 65 à 69 ans et les autres «travailleurs clés» seront vaccinés dans cet ordre.

Cela sera suivi par les personnes âgées de 18 à 64 ans avec certaines conditions médicales; qui résident dans des établissements de soins de longue durée et vivent ou travaillent dans des milieux surpeuplés.

Viennent ensuite les travailleurs clés occupant des emplois essentiels qui ne peuvent éviter un risque élevé d’exposition; les personnes travaillant dans l’éducation, les personnes âgées de 55 à 64 ans, les autres travailleurs occupant des emplois importants pour le fonctionnement de la société et les personnes âgées de 18 à 54 ans.

Cependant, Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’une inoculation massive contre Covid-19 ne serait probablement pas possible avant mai ou juin, car le vaccin ne sera pas disponible en quantité suffisante d’ici là.

M. Martin a déclaré que la vie normale ne reviendrait pas avant l’été au plus tôt et que le retour à la normale serait «provisoire».

« Je pense que les six premiers mois de 2021 verront des améliorations, mais nous n’aurons certainement pas la normalité au cours des six premiers mois comme nous le savions », a-t-il déclaré dans Government Buildings.

M. Martin a déclaré que les dirigeants de l’Union européenne avaient été informés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que la fabrication de vaccins «augmentera certainement [in] À partir de mars, elle aurait identifié mai-juin comme des mois critiques en termes de volumes importants de vaccins ».

Il a déclaré que les volumes de vaccins attendus en janvier et février étaient «relativement faibles par rapport à ce qui arriverait par la suite. Mais c’est là que nous traiterons avec les résidents des foyers de soins, les travailleurs de la santé et les travailleurs clés. . . cela fera une différence significative en soi. Si nous pouvons vacciner et protéger les plus vulnérables, cela commence déjà à nous donner une plus grande liberté en termes d’options politiques et de décisions que nous prenons.

Le jour de Noël, l’équipe nationale d’urgence de santé publique a signalé 1 025 nouveaux cas confirmés de la maladie, portant à 84 098 le nombre total de cas dans la République. La dernière fois que le chiffre dépassait 1 000, c’était le 25 octobre.

Deux autres décès de patients atteints de Covid-19 ont également été signalés par l’équipe. Cela porte à 2 194 le nombre total de décès dans la pandémie.