La pandémie appelle à l’arrêt des ventes de la Saint-Étienne à Dublin étrangement calme

Ce qui s’est passé ensuite, c’est ce que la quinzaine d’hommes, de femmes et d’enfants qui se tenaient avec impatience dans une file d’attente semi-socialement distante devant le magasin phare du détaillant sur Henry Street voulaient savoir.

Alors que le panneau de la fenêtre Next indiquait qu’il aurait dû ouvrir ses portes à 8 heures du matin le jour de la Saint-Étienne – deux bonnes heures plus tard qu’une année normale alors qu’elle serait en pleine frénésie à 6 heures du matin – il n’y avait toujours aucun signe de lumière ou de vie. à l’intérieur vers 9h15.

«Je ne sais pas ce qui se passe», a déclaré l’homme proche du haut de la ligne. «Je viens de le googler et il dit que le magasin devrait être bien ouvert maintenant».

La file d’attente ne menant nulle part était un signe aussi clair que tout autre que la folie traditionnelle du shopping de la Saint-Étienne n’allait pas se dérouler comme prévu et serait bien différente en 2020 de toute année normale.

Deux hommes quittent une boutique sur Henry Street dans le centre-ville de Dublin. Photographie: Brian Lawless / PA Wire



La fenêtre des soldes d’hiver qui devait s’ouvrir dans les villes d’Irlande a été claquée par le Cabinet et par Covid-19 à la veille de Noël et les magasins qui avaient décidé d’ouvrir leurs portes comme prévu le précisaient très clairement. n’avaient pas de vente.

Rabais saisonniers? Sûr. Vente? Absolument hors de question. Les gens ont été dirigés en ligne uniquement pour cela.

Peu avant 9h, les portes d’Arnotts s’ouvrent. Les Noëls passés, le moment aurait été marqué par une phalange de photographes de presse s’abattant sur les foules de gens qui passaient joyeusement les portes. Mais le samedi matin, les acheteurs étaient peu nombreux et les photographes de presse avaient reçu le lendemain du grand jour de congé.

Tout au long de la salle de beauté et dans les concessions, le personnel a largement dépassé le nombre de clients.

«Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant», a déclaré un membre du personnel en essayant de se donner l’air occupé.

C’était vraiment une tâche impossible. Peu avant 9h30, le grand écran de télévision à l’entrée de Mary Street qui compte les numéros de la boutique en temps réel indiquait 106. Puis 30 secondes plus tard, il était tombé à 103. Un peu plus de 100 acheteurs répartis sur quatre étages.

L’absence de voix et de chansons de Noël en plein essor dans les magasins de Henry Street signifiait que des conversations qui auraient été autrefois plus privées se faisaient écho sur la route. Devant un Boots fermé, une femme discutait avec un balayeur de rue.

«Il n’y a pas de files d’attente nulle part», a-t-elle dit, encore inconsciente de la mini-file d’attente qui s’était formée plus haut sur la route à l’extérieur de Next. «Et tous les magasins sont vides ou fermés. C’est bizarre n’est-ce pas.

Le balayeur hocha la tête. «Fou», dit-il.

Sur le pont O’Connell, peut-être la partie la plus froide et la plus venteuse du centre-ville, un point de contrôle de Garda venait d’être installé et trois gardes à l’air extrêmement froid ont arrêté les voitures et ont discuté, principalement à l’amiable, avec les conducteurs qui ont baissé leurs vitres.

Une rue calme de Grafton le samedi matin. Photographie: Conor Pope



C’était, si quoi que ce soit, encore plus calme sur Grafton Street avec Brown Thomas l’un des rares détaillants à ouvrir ses portes tôt le matin.

Ce jour-là, la semaine dernière, le plan de Brown Thomas était de lancer sa vente d’hiver le jour de la Saint-Étienne, mais les conseils de santé publique et la demande du gouvernement de reporter les ventes ont fait dérailler tout cela et le magasin était très clair qu’il n’avait pas de vente.

Il y avait des rabais saisonniers, remarquez, dont la plupart avaient été mis en place à l’approche de Noël.

Le magasin devait ouvrir à 9 heures du matin mais a ouvert environ 30 minutes plus tôt, pas, a déclaré un membre du personnel, pour accueillir les files d’attente qui s’étaient formées.

Comme c’était de l’autre côté de la rivière, les membres du personnel étaient plus nombreux que les acheteurs mais, étant donné l’époque où nous vivons, personne n’était trop sombre à ce sujet et les signes des messages de santé publique et la nécessité de réduire les foules au minimum étaient évidents à chaque tournant. .

Alors que le ciel sombre du matin s’éclaircissait, il n’y avait pas d’afflux d’acheteurs et les seuls groupes en évidence étaient les rassemblements désormais traditionnels d’adolescents en doudounes à la recherche de bonnes affaires.

De retour à travers la Liffey à Arnotts, plusieurs des groupes de puffa ont erré sans but après avoir déjà marqué les entraîneurs qu’ils étaient venus chercher.

« Avez-vous des AirPods? » un jeune homme a demandé à un membre du personnel du département technique.

«Non», fut la réponse laconique. «Ils étaient bien partis avant Noël.»

Le groupe a haussé les épaules et a fait un plan pour aller prendre le petit déjeuner dans McDonalds à la place.

Peu avant 10h, il n’y avait toujours pas de mouvement dans la file d’attente Next bien que beaucoup de ceux qui attendaient aient abandonné et soient partis chercher des offres ailleurs.

L’homme qui était en tête de la file d’attente faisait partie de ceux qui avaient abandonné et il avait été remplacé par une jeune femme. «Il est toujours fermé», dit-elle à quelqu’un à l’autre bout de sa ligne de téléphone portable. «Je ne suis pas sûr de ce que je fais ici.»