Un foyer de soins en Saxe-Anhalt en Allemagne commence à vacciner un jour plus tôt

sisley Hydra Global Program Découverte Hydratation - Coffret de soins en édition limitée -

Ce set comprend :Hydra Global Programme Découverte Hydratation 40 ml Cette crème de jour a été développée pour nourrir et hydrater intensément les peaux déshydratées. La peau paraît plus rebondie, plus lisse et plus éclatante. Appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Eau Efficace Démaquillant Doux 30