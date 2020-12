Boris Johnson admet que l’accord sur le Brexit pourrait ne pas aller «  aussi loin que nous le souhaiterions  »

Boris Johnson a admis que l’accord commercial sur le Brexit «ne va peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions» en termes d’accès aux marchés de l’UE pour les services financiers, tout en insistant sur le fait qu’il avait conclu un accord qui, selon ses détracteurs, serait impossible.

Dans une interview accordée au Sunday Telegraph, le Premier ministre britannique a déclaré qu’il avait défié les accusations de «cake-ism» – à la recherche de l’impossible – en obtenant un accord commercial permettant de s’écarter des normes de l’UE.

Il avait été, a déclaré M. Johnson, présenté comme hors de question « que vous puissiez faire du libre-échange avec l’UE sans être entraîné dans leur orbite réglementaire ou législative ».

Alors que les industries de services, la majeure partie des exportations britanniques vers l’UE, pourraient faire face à d’éventuelles barrières réglementaires ou non tarifaires, M. Johnson a déclaré qu’il y avait eu «un accès pour les avocats, les avocats» et «une bonne affaire pour le numérique». Mais sur les services financiers, il a déclaré que l’accord «ne va peut-être pas aussi loin que nous le souhaiterions».

Il existe des mesures dans l’accord pour l’imposition éventuelle de tarifs si le Royaume-Uni s’écarte notablement des normes existantes. M. Johnson a déclaré que cela ne devrait pas être considéré par les députés conservateurs soucieux du Brexit comme trop restrictif.

«Tout ce que cela veut dire, c’est que le Royaume-Uni n’enverra pas immédiatement les enfants dans les cheminées ou ne déversera pas d’eaux usées brutes sur ses plages», a-t-il déclaré. «Nous n’allons pas régresser, et vous vous y attendez.»

Tarifs peu probables

Déclarant qu’il était « peu probable » que le Royaume-Uni impose ses propres tarifs, M. Johnson a ajouté que toute imposée par l’UE « devrait être proportionnée et approuvée par l’arbitre », et si cela se produisait régulièrement, le Royaume-Uni reviendrait à l’Organisation mondiale du commerce. conditions commerciales.

Cependant, M. Johnson a déclaré au journal que le Royaume-Uni pouvait et voudrait tracer sa propre voie dans certains domaines, mentionnant comme une idée la notion de ports dits francs, de zones commerciales à faible taux d’imposition qui, selon les défenseurs, stimulent la croissance économique, mais qui ont été accusé d’avoir contribué à l’évasion fiscale. Des ports francs existent au sein de l’UE, mais avec certaines restrictions.

Le Premier ministre a déclaré que plus de plans émergeraient maintenant que l’accord commercial était finalisé: «Un grand effort du gouvernement a été fait pour les compiler et nous n’avons pas nécessairement voulu en parler beaucoup pendant cette période, car cela n’aurait peut-être pas été fructueux.

Il a ajouté: «Nous voulons voir ce que nous pouvons faire avancer. Nous ne voulons pas diverger par souci de divergence. Mais nous allons vouloir faire les choses différemment là où cela est utile pour les Britanniques.

Les députés et les pairs se réuniront le 30 décembre pour examiner et voter sur l’accord, avant l’expiration du 1er janvier de la période de transition actuelle du Brexit.

Bien que le fait que le parti travailliste ait déclaré qu’il voterait pour l’accord garantit qu’il passera facilement, M. Johnson pourrait encore faire face à la colère de l’aile fortement pro-Brexit de son parti, qui examine actuellement les détails de l’accord.

« Période fractionnée »

Dans l’interview, M. Johnson a cherché à présenter l’accord comme la conclusion ultime du discours de Margaret Thatcher à Bruges en 1988, dans lequel elle dénonçait l’idée d’un «super-État européen», qualifiant le discours de Mme Thatcher de «prophétique».

«C’est la fin d’une période longue et mouvementée, au cours de laquelle nous avons continué à essayer de prétendre que nous pouvions accepter toutes sortes de choses que nous ne voulions pas vraiment faire pour suivre le grand projet européen Union », a-t-il déclaré à propos de l’accord commercial.

«Je pense que cela nous donne une base pour une nouvelle amitié et un partenariat qui devraient attirer les gens qui aiment l’Europe et qui veulent avoir une bonne relation avec elle, qui veulent se sentir proches d’elle.

«Mais cela devrait aussi être quelque chose de bienvenu pour les gens qui voient les avantages de l’indépendance économique et politique. Je pense que le pays dans son ensemble s’est retrouvé sur une base nouvelle et plus stable. C’est une meilleure relation et une relation plus saine. » – Gardien