744 autres cas de Covid-19 et quatre décès ont été signalés à l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Dans un communiqué dimanche soir, le ministère de la Santé a déclaré qu’un total de 86 129 cas avaient été confirmés dans l’État à ce jour et que 2 204 décès liés à la maladie avaient été signalés depuis le début de la pandémie.

Les chiffres de dimanche étaient considérablement inférieurs au record de 1296 cas signalés un jour plus tôt, mais le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré qu’il pensait que cela reflétait le fait que moins de tests étaient effectués le jour de Noël et le jour de la Saint-Étienne.

Il a dit que Nphet pense qu ‘«il y a des niveaux plus élevés de maladies circulant dans la communauté que les chiffres rapportés aujourd’hui ne le reflètent».

« Nous nous attendons donc à une forte augmentation des cas signalés dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

Parmi les derniers cas, 246 étaient à Dublin avec 131 à Cork, 51 à Limerick, 40 à Wexford, 33 à Donegal et les 243 cas restants étaient répartis dans 19 comtés.

Le département a déclaré que 64% des cas concernaient des personnes âgées de moins de 45 ans, avec un âge médian de 34 ans. Il a indiqué que 388 des personnes testées positives étaient des hommes et 354 des femmes.

Il y a actuellement 324 patients atteints de Covid-19 à l’hôpital, dont 26 personnes atteintes de la maladie en soins intensifs.

«Nous avons constaté une augmentation significative du nombre d’hospitalisations au cours des deux dernières semaines, passant de moins de 190 à 324 aujourd’hui», a déclaré le Dr Holohan. «Cela indique une détérioration de la trajectoire de la maladie à l’échelle nationale et est un rappel significatif de la gravité de cette maladie.

«Il y a eu de nouvelles augmentations des indicateurs clés de Covid-19 dans tout le pays et le taux de croissance de l’épidémie s’est accéléré ces derniers jours.»

Pas prévu

Pendant ce temps, le tánaiste Leo Varadkar a déclaré dimanche que personne ne prévoyait que les cas de Covid-19 augmenteraient au rythme observé ces derniers jours.

M. Varadkar a déclaré au programme On The Record de Newstalk que le récent verrouillage de six semaines de l’État «n’a pas fonctionné autant que nous l’espérions» et que les autorités sanitaires ne s’attendaient pas à ce que «les chiffres augmentent si rapidement» après l’assouplissement des restrictions.

Le directeur général de HSE, Paul Reid, a reconnu dimanche que le nombre de cas de Covid-19 avait atteint des «niveaux alarmants».

Il a déclaré qu’environ 23 000 tests avaient été effectués en un en raison de l’augmentation de la demande et que les niveaux de positivité atteignaient 10% certains jours.

Contacts en hausse

M. Reid s’est également déclaré préoccupé par le nombre de contacts que les gens avaient, affirmant que la moyenne était passée d’environ 2,5 à plus de cinq par cas confirmé, avec 10 ou 15 contacts dans certains cas.

La demande sur le service de recherche des contacts a augmenté de jour en jour, car davantage de cas confirmés et les personnes infectées par la maladie ont rencontré plus de personnes, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 avait augmenté «de manière assez significative» à 320, contre 255 la veille de Noël. Cependant, le nombre de personnes en réanimation avec le virus reste gérable à 22.

Interrogé pour savoir si les hôpitaux seraient en mesure de faire face à la période généralement occupée après Noël, M. Reid a déclaré que le système de santé était dans une «position beaucoup plus forte» que les années précédentes avec environ 82% de personnes en moins sur les chariots.

«Nous allons plus fort mais c’est tout aussi très volatil», a-t-il averti.

Vente au détail

Concernant la décision d’autoriser les points de vente non essentiels à rester ouverts, le Tánaiste a déclaré que si Nphet indiquait que «la fermeture de magasins non essentiels ne ferait qu’une petite différence dans les cas, alors vous devez demander si cela vaut toutes les autres conséquences et en supportera à l’esprit que toutes les restrictions que nous avons actuellement en place seront là pour une période prolongée, maintenant nous avons le vaccin ».

«Si une masse critique de personnes est vaccinée, tout d’abord vous verrez le taux de mortalité baisser car si les personnes les plus à risque de tomber malades ou de mourir sont vaccinées, vous verrez alors le taux de mortalité et le taux d’incidence baisser.»

Cependant, il n’a pas vu de rassemblements de 50 personnes ou plus se reproduire «jusqu’à l’été».