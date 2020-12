Les écoles privées reçoivent 100 millions d’euros de financement public

Le contribuable a subventionné les écoles privées de plus de 100 millions d’euros cette année, selon les chiffres officiels.

La grande majorité a été consacrée aux salaires des enseignants et des assistants spécialisés dans les 51 écoles payantes de l’État, ainsi qu’aux dépenses en capital et aux subventions pour les coûts liés à Covid tels que le nettoyage et la supervision supplémentaire.

Il y a eu une controverse lorsqu’il est apparu que les écoles privées n’auraient pas automatiquement accès à un fonds spécial lié à Covid pour la réouverture des écoles.

Cependant, un changement de politique a conduit les écoles payantes à recevoir un total de 2 millions d’euros de subventions pour reconfigurer les salles de classe et acheter des équipements de protection individuelle. Les chiffres arrivent à un moment où le nombre d’étudiants dans les écoles payantes continue d’augmenter régulièrement.

Les dernières statistiques d’inscription montrent que le nombre d’élèves fréquentant des écoles privées est passé à plus de 25 800 élèves, le total le plus élevé jamais enregistré.

Alors que les chiffres ont glissé pendant la récession, certaines écoles privées ayant opté pour la gratuité de l’enseignement, les inscriptions dans le secteur payant sont de retour aux niveaux observés pour la dernière fois pendant le boom économique.

Le secteur des internats connaît également une croissance continue des inscriptions, avec 3584 étudiants en internat en 2020.

Frais gelés

Une enquête de l’europe-infos.fr montre que la plupart des écoles payantes ont gelé leurs frais d’admission cette année en réponse à l’incertitude financière des familles en raison de la pandémie.

St Columba’s à Dublin reste l’école de jour la plus chère du pays, à 8 654 € cette année.

Il est suivi de Sutton Park, Dublin 13 (7 995 €); Collège cistercien de Roscrea (7 550 €); Alexandra College, Dublin 6 (7 534 €), The King’s Hospital, Co Dublin (7 475 €); et St Gerard’s, Bray, Co Wicklow (7 420 €).

Parmi les internats, St Columba est aussi le plus cher (jusqu’à 23 952 €); suivi de Clongowes Wood College, Co Kildare (20 2980 €); Rathdown School, Glenageary (19 625 €); et Glenstal Abbey, Co Limerick (19 300 €).

De nouveaux chiffres montrent également que la plupart des écoles privées – en particulier celles de la région de Dublin – sont fortement sursouscrites et ont de longues listes d’attente pour les places.

En vertu de la nouvelle législation sur les admissions, les écoles sont tenues de publier des avis annuels indiquant le nombre de places disponibles pour les candidats. Les chiffres des admissions montrent que les écoles privées et les écoles non payantes très performantes ont refusé des centaines de candidats en 2020.

Écoles sursouscrites

Loreto College, une école secondaire payante sur St Stephen’s Green à Dublin, a été sursouscrite cinq fois. Il a reçu 502 candidatures pour ses 100 places disponibles en première année.

Belvedere College, une école payante située sur Great Denmark Street à Dublin, a été sursouscrite plus de trois fois. Il a reçu 550 candidatures pour ses 168 places de première année.

Gonzaga College, une école payante de Ranelagh, a été sursouscrite deux fois avec 182 candidatures pour 86 places.

Le Blackrock College a été sursouscrit à deux reprises, bien que les candidatures pour la première année soient faites à Willow Park Senior School. Cette école a signalé 407 candidatures pour 208 places disponibles.

De même, Castleknock College a été sursouscrit presque deux fois, avec un total de 238 candidatures pour 120 places la première année.

De nombreuses écoles du secteur non payant sont également fortement sursouscrites, en particulier celles situées dans des zones plus riches.

Par exemple, Muckross Park College, une école de deuxième niveau non payante pour filles à Donnybrook, Dublin 4, était l’une des écoles secondaires sursouscrites, selon les chiffres disponibles.

Il a eu un total de 720 candidatures cette année pour seulement 120 places de première année, soit six fois le nombre de places disponibles.

Mount Temple Comprehensive School, une école non payante de Dublin 3, a été presque trois fois sursouscrite. Il a reçu 462 candidatures pour les 161 places disponibles en première année.