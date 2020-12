Jusqu’à 20000 par semaine à vacciner à partir de début janvier, selon le ministre de la Santé

Phyto-Actif Phytoactif Acérola bio 2000 24 comprimés à croquer

Description : L'ACEROLA BIO 2000, l'acerola bio riche en vitamine C naturelle. L’acerola est naturellement riche en vitamine C, jusqu’à 80 fois plus que l’orange. L’apport en vitamine C est essentiel à l’organisme qui ne sait ni la produire ni la stocker. Par sa richesse en Vitamine C naturelle, l'ACEROLA BIO