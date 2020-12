Q&A: Quelles sont les dernières restrictions Covid-19 et quand prendront-elles fin?

Si vous avez apprécié le bonheur du gâteau de Noël et de la télévision festive, vous avez peut-être manqué la liste en constante évolution des restrictions de Covid-19. Voici le dernier

Quelles sont les dernières règles Covid-19 à entrer?

Les déplacements entre les comtés sont désormais interdits suite à l’introduction de nouvelles restrictions de niveau 5 Covid-19 dimanche.

Les personnes qui ont voyagé en dehors de leur comté de résidence pour Noël ne sont pas invitées à rentrer chez elles immédiatement mais doivent rester dans leur comté de résidence une fois qu’elles le font. Les gens sont autorisés à voyager en dehors de leur comté pour le travail, les soins médicaux, le tribunal, les soins aux enfants et aux personnes âgées, pour l’agriculture, pour des mariages ou des funérailles ou pour assister à une tombe.

Les conseils sur les visites à l’intérieur ont également changé, les personnes étant uniquement autorisées à recevoir des visiteurs d’un autre ménage. Cette mesure restera en vigueur jusqu’au 1er janvier, après quoi les visites à domicile seront totalement interdites.

Quels changements vont intervenir à partir de janvier?

À partir du 1er janvier, les visites de maisons privées ou de jardins seront à nouveau interdites, sauf pour des raisons familiales essentielles ou des personnes en bulles de soutien. Le nombre maximum de personnes autorisées à un mariage à partir du 3 janvier passera à six sur 25.

Y a-t-il d’autres changements?

Pas encore. Il est entendu que l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) a recommandé dans une lettre la semaine dernière que tous les points de vente non essentiels devraient fermer pendant six semaines, cette restriction et d’autres devant être examinées par le Cabinet mardi.

Quelles règles sont déjà en place qui resteront?

Les gastro-pubs et restaurants resteront fermés après avoir fermé leurs portes la veille de Noël, à l’exception des services de plats à emporter et de livraison.

Les hôtels peuvent fournir de la nourriture et un bar uniquement aux clients et ne peuvent accueillir que des clients non sociaux essentiels, à l’exception de ceux qui se sont enregistrés avant la Saint-Étienne.

Les salons de coiffure, les salons, les cinémas, les galeries et les musées fermés la veille de Noël, tandis que les gymnases et les piscines resteront ouverts uniquement pour l’entraînement individuel. Les services de masse et religieux ont été transférés en ligne uniquement.

Le commerce de détail non essentiel est autorisé à rester ouvert, mais sera encouragé à éviter de tenir des événements de vente importants.

Aucun rassemblement organisé en plein air n’est autorisé. Les funérailles sont limitées à 10 personnes en deuil.

Les gens sont invités à travailler à domicile.

Les écoles devraient rouvrir normalement en janvier, mais le troisième niveau sera principalement en ligne.

Quand les restrictions prendront-elles fin?

Pas de sitôt, a indiqué lundi le Tánaiste Leo Varadkar. Alors que les vaccinations doivent être déployées dans l’État mardi, il a déclaré qu’il y avait lieu de dire que les restrictions de niveau 5 devraient rester en place jusqu’à ce que les personnes les plus à risque soient vaccinées.

Les restrictions doivent être examinées par le Cabinet le 12 janvier, mais il est peu probable qu’elles changent car l’impact des restrictions peut ne pas se faire sentir sur le nombre de cas à ce stade.

Et quand recevrons-nous les vaccins?

Mardi, selon le directeur général du Health Service Executive (HSE) Paul Reid. Dans le cadre du plan de priorisation du gouvernement, les plus de 65 ans vivant dans des établissements de soins de longue durée tels que les maisons de soins infirmiers sont en première ligne, suivis des travailleurs de la santé.

Il existe actuellement un peu moins de 10 000 doses du vaccin Pfizer-BioNtech en deux étapes dans le pays, et environ 30 000 autres sont attendues cette semaine. Cela sera suivi de 40 000 par semaine en janvier et début février, qui seront en grande partie consacrés au programme des foyers de soins une fois qu’il sera mis en marche.

Les indications sont que le vaccin de Moderna, qui est tout aussi complexe à administrer, peut être approuvé dès le 6 janvier, de sorte que des fournitures supplémentaires pourraient arriver dans l’État peu de temps après. Au total, il semble qu’il y en aura plus de 300000 livrés à l’État avant la fin février, plus que suffisant pour immuniser l’ensemble du secteur des maisons de retraite médicalisées