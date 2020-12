Le Cabinet s’apprête à imposer des restrictions complètes de niveau 5 après de nouveaux cas records de Covid-19

Le Cabinet se réunira mercredi après-midi pour envisager de ramener l’État à un verrouillage complet de niveau 5 après la confirmation de 1546 nouveaux cas de Covid-19 dans la République, le nombre quotidien le plus élevé enregistré au cours des neuf mois de la pandémie.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) a confirmé mardi soir ce chiffre, qui dépasse le précédent record de 1296 enregistré le jour de la Saint-Étienne, ainsi que neuf autres décès de patients atteints de coronavirus.

La réunion des ministres de mercredi a été organisée à la hâte mardi en milieu de matinée à la suite de ce qui a été décrit comme une augmentation «exponentielle» du nombre de cas, le plus grand nombre d’hospitalisations depuis mai et une augmentation massive des renvois de cas suspects la semaine dernière.

Les ministres ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les chiffres continuent de croître fortement au cours des prochains jours, reflétant l’augmentation des contacts sociaux à Noël. «C’est peut-être le moment le plus dangereux pour le pays depuis le début de Covid-19», a déclaré un ministre, s’exprimant sur la base de l’anonymat.

Le Cabinet devrait réintroduire toutes les restrictions de niveau 5, y compris la fermeture des commerces non essentiels ainsi que la réimposition des personnes à moins de 5 km de leur domicile. Elle mettra également fin deux jours plus tôt à la concession qui permettait à deux familles de socialiser dans une même maison jusqu’au 31 décembre. Ceci est fait pour réduire les opportunités pour les célébrations du Nouvel An.

Le gouvernement souhaite que les écoles restent ouvertes, bien que le syndicat des enseignants du primaire, l’INTO, ait appelé à retarder la réouverture des écoles primaires et spéciales.

‘Endroit sombre et inquiétant’

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Simon Harris, a déclaré que l’Irlande se trouvait dans un «endroit sombre et inquiétant» par rapport à Covid-19.

Compte tenu de la preuve de la croissance exponentielle d’un certain nombre d’indicateurs ces derniers jours, il a déclaré qu’il «ne serait pas surpris» s’il y avait plus de 2 000 cas par jour le jour de l’an.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a également souligné que le quasi-doublement des hospitalisations au cours de la semaine dernière était une préoccupation majeure, et a déclaré qu’il ne voulait pas voir le service de santé débordé.

L’Irlande est sur le point de recevoir un million de doses supplémentaires du vaccin Pfizer / BioNTech après que l’UE a répondu à la flambée du nombre de cas en augmentant les commandes pour le traitement qu’elle a jusqu’à présent autorisé.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi que le bloc avait décidé de prendre 100 millions de doses supplémentaires de vaccin, en plus des 200 millions déjà commandés.

Les fournitures supplémentaires peuvent compenser les retards dans l’approbation d’autres vaccins que l’Irlande était censée recevoir.

Il est apparu mardi que le déploiement du vaccin Université d’Oxford-Astra Zeneca ne se déroulerait probablement pas comme espéré en janvier après qu’un haut responsable de l’Agence européenne des médicaments a déclaré que les régulateurs n’avaient pas suffisamment d’informations sur le vaccin.

L’Irlande a commandé 3,3 millions de doses de ce vaccin. Il a également commandé 3,3 millions de doses du vaccin Sanofi / GSK, mais cela est retardé jusqu’à fin 2021.

Nouvelle variante

Dans le même temps, sept cas de la nouvelle variante plus transmissible de Covid-19 identifiée pour la première fois au Royaume-Uni ont été séquencés dans la République, ainsi qu’un en Irlande du Nord, selon une nouvelle évaluation des risques du Centre européen de contrôle des maladies.

Il indique que bien qu’il n’y ait aucune information indiquant que les infections par la nouvelle souche sont plus graves, en raison d’une transmissibilité accrue, l’impact du virus est évalué comme élevé en termes d’hospitalisations et de décès.

Annie Lynch, une grand-mère de Dublin âgée de 79 ans, est devenue mardi la première personne de la République à être vaccinée contre Covid-19.

Elle faisait partie des 2 000 personnes, pour la plupart des agents de santé de première ligne, qui ont reçu le premier approvisionnement en vaccin dans quatre hôpitaux de Dublin, Galway et Cork.

Malgré des difficultés d’approvisionnement avec le vaccin survenant dans certains autres États de l’UE, le HSE a déclaré qu’il n’y avait pas de retard dans la livraison des doses de vaccin à l’Irlande à l’heure actuelle.