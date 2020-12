Le régulateur britannique approuve le vaccin Oxford / AstraZeneca

Le Royaume-Uni a approuvé mercredi le vaccin contre le coronavirus développé par l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments AstraZeneca.

Le gouvernement a déclaré dans son annonce que le feu vert « suit des essais cliniques rigoureux et une analyse approfondie des données par des experts » au sein du régulateur, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé « , qui a conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, qualité et efficacité. «

Le Royaume-Uni a également déclaré dans l’annonce qu’il modifierait la manière dont il donnerait la priorité à l’administration du vaccin, sur recommandation du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

Le JCVI « a conseillé que la priorité devrait être de donner au plus grand nombre de personnes appartenant aux groupes à risque leur première dose, plutôt que de fournir les deux doses requises dans un délai aussi court que possible », indique l’annonce. « Tout le monde recevra toujours sa deuxième dose et ce sera dans les 12 semaines suivant sa première. La deuxième dose complète le cours et est importante pour une protection à long terme. »

La nouvelle intervient au milieu d’une flambée hivernale des cas de coronavirus au Royaume-Uni, qui a mis les hôpitaux sous des niveaux de pression qui dépassent désormais le pic d’avril de la pandémie.

Pendant ce temps, le régulateur de l’UE, l’Autorité européenne des médicaments (EMA), a indiqué qu’il était peu probable qu’il soit en mesure d’approuver le vaccin Oxford / AstraZeneca en janvier. Le directeur exécutif adjoint de l’EMA, Noël Wathion, a déclaré au journal Het Nieuwsblad dans une interview publiée mardi qu’Oxford et AstraZeneca «n’ont même pas encore déposé de demande auprès de nous.» Il a ajouté que l’EMA n’avait pas reçu suffisamment d’informations «pour justifier une licence de commercialisation conditionnelle».