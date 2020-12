Orla Muldoon: Le GAA est institutionnellement misogyne

Beaucoup sont remplis de gratitude et d’affection pour le GAA. Cela est particulièrement vrai après le battage médiatique entourant la finale de toute l’Irlande.

En plus du sport lui-même, ses efforts volontaires pour aider les enfants et les jeunes à avoir des passe-temps significatifs pendant les restrictions sont sans égal.

Et sur un sujet qui me tient à cœur, le GAA me dit-on est un soutien important pour les filles intéressées par le sport. Je suis heureux d’accepter que toutes ces affirmations sont vraies.

Cependant, il est également vrai que la GAA rend également les femmes marginales, privilégie les hommes, soutient et justifie le sexisme. Et il y a un nom pour cela – cela s’appelle la misogynie.

La misogynie a un certain nombre de caractéristiques clés. Il est essentiel de rendre les femmes périphériques. Et malheureusement, c’est parfois le système qui est misogyne. Et c’est le système GAA avec ses structures basées sur une compréhension historique de l’ordre social et sportif qui travaille à désavantager les femmes ou les filles et même à les faire se sentir inférieures.

Cela mine activement la participation des femmes et des filles aux jeux gaéliques. Depuis de nombreuses semaines, nous entendons des histoires de jeunes femmes qui n’ont pas eu accès à des installations sportives comparables, bien qu’elles soient profondément engagées dans leur sport. Les femmes sont sorties des vestiaires pour assurer l’accès des joueurs masculins, les filles ont demandé à jouer ailleurs pour que de véritables affaires d’entraînement ou de matchs masculins puissent se poursuivre.

L’échec du Fianna Fáil et de l’Église catholique à s’engager et à autonomiser les femmes est au cœur de leur disparition

De vastes volumes de recherche universitaire ont démontré que cette atteinte subtile et pas si subtile à la participation des femmes au sport a été un obstacle majeur à leur participation continue aux sports d’équipe. Et ce faisant, le GAA va à l’encontre de sa propre mission de soutenir la participation aux jeux gaéliques.

J’imagine que le GAA a accès à cette information, mais il choisit de ne pas travailler à sa propre mission. Pourquoi est-ce possible?

Il y a deux explications possibles. La première est que c’est un péché d’omission. La misogynie ignore systématiquement les problèmes qui affectent les femmes. Nous l’avons vu dans le microcosme au cours des dernières semaines. Il y a eu des discussions à propos de tout le report de la finale de football féminin. Mais ce sont maintenant de vieilles nouvelles. Il a été supplanté par le divertissement triomphant de fin de saison offert par le hurling masculin et les finales de football. Le GAA, semble-t-il, est de retour aux affaires comme d’habitude. Et il se trouve que c’est résolument masculin.

Privilège masculin

Une deuxième possibilité est qu’ignorer les filles et les femmes en faveur du jeu masculin est un péché de commission. Eh bien, la misogynie a de nombreux visages. Cela se manifeste également par un privilège masculin. Les partisans de la GAA en ligne ont exprimé la terrible pitié que le jeu féminin ne puisse pas garantir plus de revenus. Cette logique ignore la position de privilège historique à partir de laquelle opèrent ceux qui organisent les jeux des hommes. Il a toutes les cartes. Les grands stades, leurs revenus de billets associés, la possibilité d’offrir des droits de télévision en Irlande et au-delà. En effet, il faut se demander pourquoi le GAA, dont la vision est d’offrir à chacun la possibilité de participer à des jeux et à la culture gaéliques, a privilégié l’utilisation de ces ressources par les hommes pendant près de 40 ans.

Non seulement le GAA a ignoré ces problèmes, mais il se dégage de sa responsabilité pour le mauvais traitement de facto des joueuses. Alors que la nouvelle année arrive et que nous avons tous le temps de réfléchir, peut-être que la GAA voudra peut-être réfléchir, non seulement à sa propre mission et vision, mais aussi à ses sponsors. Il existe de très nombreux sponsors qui hésiteront à être associés à une organisation qui ne soutient pas les femmes de la même manière que les hommes, les filles de la même manière que les garçons.

Le sport est le dernier bastion de la ségrégation sexuelle dans le monde. Des recherches de grande envergure montrent que la ségrégation associée aux environnements sportifs non mixtes limite les contacts sociaux des jeunes hommes et favorise la reproduction de comportements sociaux très problématiques. Nous avons vu ce phénomène en action au fil des ans dans de nombreux sports, les sportifs d’élite se voyant accorder une trop grande place à un trop grand nombre de supporters dans les milieux professionnels, éducatifs et même juridiques. Parce que la misogynie a bien sûr un autre visage très peu attrayant – un visage agressif et hostile, ce qui fait qu’il est très difficile pour nous tous de nous prononcer contre ces problèmes.

L’Église catholique, le Fianna Fáil et le GAA étaient autrefois décrits comme les trois piliers de l’État irlandais. Des organisations qui ont tissé ensemble le tissu de la société irlandaise. Le pouvoir des deux premiers s’est érodé. Et leur incapacité à impliquer et à autonomiser les femmes est au cœur de leur disparition. C’est le moment du GAA. Pour survivre, il devra être à la hauteur de sa propre mission de soutenir la culture des jeux gaéliques et la participation à vie pour tous, et pas seulement pour les hommes et les garçons.

Orla Muldoon est professeur de psychologie à l’Université de Limerick