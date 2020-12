Un homme meurt après avoir été abattu par Gardaí après une impasse à Co Dublin

Vichy Homme Baume Après Rasage Apaisant Sensi Baume 75ml

Vichy Homme Baume Après Rasage Apaisant Sensi Baume 75ml est un soin après-rasage réunit la puissance de l'Eau Thermale fortifiante riche en minéraux et l'apaisement du Calcium dermo-réparateur, pour une double action peau sensible : apaise immédiatement et fortifie rasage après rasage. Votre peau est moins