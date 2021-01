La volonté de l’Allemagne en faveur d’un accord UE-Chine suscite les critiques d’autres pays de l’UE

La forte pression de la chancelière allemande Angela Merkel pour conclure l’accord UE-Chine dans les derniers jours de l’année a laissé un mauvais arrière-goût au sein d’un groupe de pays de l’UE qui se sont sentis ignorés.

Des responsables italiens, polonais, belges et espagnols ont critiqué la manière dont l’Allemagne a fait passer l’accord d’investissement avec la Chine dans les derniers jours de la présidence allemande du Conseil de l’UE, malgré leurs avertissements selon lesquels le timing était sourd aux préoccupations du travail des esclaves en Chine. et risqué de s’aliéner le nouveau président américain Joe Biden.

Les responsables ont déclaré qu’ils se sentaient bouleversés par Merkel et le « moteur allemand » au sein de la Commission européenne, en particulier la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et la directrice du département du commerce Sabine Weyand, toutes deux allemandes.

«Il y a beaucoup de frustration parmi les petits pays à propos de la façon dont la Commission a été utilisée pour faire avancer l’un des projets favoris de Merkel à la fin de son mandat et à la fin de son héritage», a déclaré un diplomate européen.

«Est-ce ainsi que l’UE fonctionnera après le Brexit? Les Britanniques viennent juste de sortir et nous manquons déjà leur approche ouverte axée sur le marché « , a déclaré le diplomate. » Si l’Allemagne pèse trop, les petits pays de l’UE n’ont rien à dire. «

L’UE a scellé mercredi un pacte d’investissement bilatéral avec la Chine, permettant aux investisseurs d’acquérir des entreprises dans un certain nombre de secteurs, limitant les exigences des coentreprises et permettant aux employés étrangers de travailler sur leurs marchés respectifs.

Mais les critiques craignaient que l’accord ne soit une victoire politique pour le président chinois Xi Jinping et intervienne juste au moment où son gouvernement réprimait la démocratie à Hong Kong, les minorités ethniques du Xinjiang et les journalistes rapportant sur les origines de la pandémie de coronavirus.

« Nous donnons un signal positif à la Chine à un moment de graves préoccupations en matière de droits de l’homme », a déclaré jeudi le sous-secrétaire aux Affaires étrangères italien Ivan Scalfarotto au Corriere della Sera, citant la répression de la Chine à Hong Kong, « la persécution des Ouïghours », et la peine de quatre ans de prison infligée à un journaliste cette semaine pour avoir rendu compte de la pandémie à Wuhan.

Les responsables allemands insistent sur le fait que la Commission et eux-mêmes ont consulté d’autres capitales et que si certaines ont soulevé des objections, personne n’a brandi un «panneau d’arrêt» pour mettre fin à l’accord.

Camouflet transatlantique

Un responsable de l’UE a également souligné que Weyand avait informé les pays membres à deux reprises avant que Bruxelles ne scelle le pacte avec la Chine, même si la Commission avait déjà un mandat légal de négociation et était donc autorisée à conclure l’accord.

Mais ce mandat avait sept ans, comme l’a souligné un autre diplomate du groupe des pays critiques, ajoutant qu’il était sceptique quant à savoir s’il était sage pour la Commission de conclure l’accord sur la base de ce mandat, étant donné que les relations avec la Chine avaient considérablement changé au cours de la entre temps.

Les diplomates ont également souligné que certains pays, comme la Pologne, avaient publiquement exprimé leur opposition à la précipitation de l’accord. « Nous avons besoin de plus de consultations et de transparence pour rallier nos alliés transatlantiques. Un bon accord équilibré vaut mieux qu’un accord prématuré », a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères, Zbigniew Rau tweeté la semaine dernière.

Les pays ont également fait valoir que Bruxelles aurait dû coordonner son approche avec le président élu américain Biden, qui a déclaré qu’il souhaitait travailler avec l’UE pour lutter contre la Chine. Biden prend ses fonctions le 20 janvier, de sorte que les concessions de dernière minute de la Chine, qui ont ouvert la voie à l’accord de cette semaine, ont suggéré que Pékin voulait enfermer l’UE dans un accord avant que les alliés transatlantiques puissent coordonner une approche plus dure.

Bruxelles aurait dû attendre l’entrée en fonction de la nouvelle administration américaine avant de conclure l’accord, a déclaré Scalfarotto. «Cette décision à ce stade précis crée un problème», a-t-il déclaré. « L’administration entrante ne peut pas parler, mais elle a clairement indiqué qu’elle aurait préféré que l’Europe attende. Je veux espérer qu’elle ne la considère pas impolie … nous ne devons pas manquer l’occasion de travailler avec Biden. »

Scalfarotto a déclaré que, bien que l’Europe ait le droit de conclure ses propres accords commerciaux, il n’y avait pas besoin d’une « impolitesse inutile ».

Tensions de l’UE

L’Italie était également mécontente que le président français Emmanuel Macron ait été invité à prendre part lors d’une vidéoconférence avec le président chinois Xi Jinping aux côtés de Merkel, qui représentait la présidence de l’UE, alors que d’autres dirigeants de l’UE ne l’étaient pas.

«Je ne pense pas qu’avoir Macron, le choix d’un pays sur les 26 autres, était justifié. C’est un format inhabituel qui marque également une défaite pour nous, Italiens », a déclaré Scalfarotto, ajoutant que l’Italie avait demandé à ce que les dirigeants de l’UE soient seuls à l’appel.

D’autres fonctionnaires de l’UE ont fait écho aux critiques de la France. Alors que le jeune ministre français du Commerce, Franck Riester, a publiquement critiqué la semaine dernière l’accord en raison d’un manque d’engagements sur le travail des esclaves et d’un manque de protection des investissements, Paris a fini par soutenir l’accord.

Deux diplomates ont déclaré que Macron avait obtenu des avantages pour certaines entreprises particulières, telles qu’Airbus. Merkel, a déclaré un autre responsable, est parvenue à un accord avec Macron selon lequel elle pourrait conclure l’accord sous la présidence allemande, tandis que la ratification et la signature de l’accord seraient finalisées sous la présidence française du Conseil au premier semestre 2022.

Le groupe de pays critiques inquiets que la poussée franco-allemande ait conduit Bruxelles à ignorer certaines inquiétudes légitimes concernant l’accord. Ils craignaient que cette approche, ignorant d’autres points de vue, n’augure de bon augure pour la manière dont l’UE gérerait ses relations avec l’Amérique et la Chine à l’avenir.

« Ce n’est pas simplement un autre accord avec un petit pays », a déclaré l’un des diplomates. « La façon dont nous nous positionnons dans la dynamique américano-chinoise fera ou défendra l’UE. »

Hans von der Burchard a contribué au reportage.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.