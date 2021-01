Deux options pour l’économie européenne des coronavirus: mauvaise ou bien pire

Appuyez sur play pour écouter cet article

Paul Taylor, rédacteur en chef de POLITICO, écrit la chronique Europe At Large.

PARIS – Interrogé par la radio France Inter pour imaginer à quoi ressemblerait la vie après le coronavirus, le romancier français dystopique Michel Houellebecq a évacué les discours heureux sur la reconstruction et a prédit «la même chose un peu pire».

Cela pourrait s’avérer être l’un des scénarios les plus optimistes pour l’Europe en 2021.

Malgré l’arrivée des premiers vaccins contre le coronavirus et les premiers décaissements du grand fonds de récupération des graisses de l’UE, le continent est prêt pour un autre Annus horribilis des verrouillages périodiques, des restrictions à la socialisation et aux voyages, des faillites commerciales croissantes, une montée du chômage, des défauts de paiement et une incertitude économique persistante.

Un accord commercial de dernière minute entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a évité un effondrement chaotique lorsque la période de transition du Brexit a expiré à minuit le 31 décembre, mais l’économie européenne est vouée à souffrir des problèmes de démarrage avec de nouveaux processus et le rouge bande à la frontière du canal. Le chaos de Noël lorsque des centaines de camions se sont retrouvés bloqués pendant des jours dans le Kent après que la France ait interdit les voyages depuis l’Angleterre pour essayer d’arrêter une nouvelle souche COVID-19 à propagation rapide n’était peut-être qu’un avant-goût.

Un rebond économique pourrait également être retardé si un grand nombre d’Européens sceptiques refusent de se faire vacciner, que ce soit parce qu’ils ne font pas confiance à leurs gouvernements et aux conseils de santé officiels, ou parce qu’ils croient que la désinformation s’est répandue sur les réseaux sociaux mettant en garde contre les effets secondaires ou les théories du complot. sur les mauvaises intentions de Big Pharma.

Même si le déploiement des vaccins commence sans heurts, la reprise après la plus grande contraction économique d’Europe en temps de paix sera probablement lente et inégale. Vacciner suffisamment d’Européens pour obtenir une protection généralisée – parfois connue sous le nom d’immunité des troupeaux – prendra la majeure partie sinon la totalité de 2021, si cela est possible.

Dans certains pays, comme la France et la Pologne, la résistance à la vaccination telle que mesurée dans les sondages d’opinion est si élevée que trop peu de personnes peuvent accepter le vaccin pour empêcher le virus de continuer à se propager. Imaginez simplement l’impact si un ou deux patients décèdent de complications après avoir été vaccinés.

Une grande partie de l’impact dévastateur du COVID-19 sur les emplois, les entreprises et les secteurs économiques tels que l’aviation, l’hôtellerie, la culture et les loisirs n’a pas encore été pleinement ressentie parce que les programmes de soutien du gouvernement, les prêts relais garantis par l’État, les indemnités de congé et le travail de courte durée subventionné ont amorti l’impact initial.

Ces programmes expireront ou seront réduits en 2021, à moins que les gouvernements, qui ont à juste titre laissé gonfler leurs déficits budgétaires et leur dette publique, prolongent les mesures coûteuses jusqu’en 2022. L’Allemagne riche s’est engagée à le faire avec son programme phare de travail à court terme, mais les pays soumis à une plus grande pression financière en comptent le coût et s’inquiètent du fait qu’il est temps d’éliminer progressivement ces systèmes globaux.

Pourtant, avec une nouvelle variante plus virulente du virus qui se propage depuis l’Angleterre, nous n’avons peut-être même pas atteint la mi-temps de la pandémie. Le ministre polonais des Finances, Tadeusz Kościński, a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à une troisième vague de COVID-19 en février et mars. De nombreux épidémiologistes ne voient pas de répit avant l’été 2021 au plus tôt.

Les économistes craignent à juste titre un effet cicatriciel des faillites d’entreprises et du chômage prolongé qui épuise les compétences et dissuade les dépenses de consommation à mesure que la pandémie se prolonge.

De nombreux Européens ont accumulé des économies imposées en raison des restrictions de voyage, du travail à domicile et de la fermeture prolongée de magasins, restaurants et lieux de divertissement non essentiels. Le redémarrage de l’économie oblige les consommateurs à sortir et à dépenser dès la réouverture des magasins, comme beaucoup de gens l’ont fait au printemps et en été. Mais l’incertitude concernant l’emploi, les soins de santé et les retraites, ainsi qu’un manque général de confiance, peuvent empêcher toute frénésie de dépenses au cours de la nouvelle année.

En outre, le débat ne manquera pas de commencer bientôt sur le moment et la manière de réimposer la discipline budgétaire suspendue de l’UE et les règles en matière d’aides d’État.

La pression politique pour recommencer à resserrer les ceintures dans la zone euro pourrait bien être un facteur dans les élections générales néerlandaises de mars et dans les élections fédérales allemandes d’octobre, surtout si l’ailier de droite Friedrich Merz, un petit faucon fiscal leadership des démocrates-chrétiens sortants de la chancelière Angela Merkel en janvier.

Lorsque la pandémie a frappé, l’UE a rapidement suspendu les règles budgétaires obligeant les pays à réduire leurs déficits à moins de 3% du produit intérieur brut et à réduire la dette publique chaque année jusqu’à ce qu’ils atteignent l’objectif de 60% du PIB. Ils resteront suspendus pour 2021, mais ce qui se passera après cela fera probablement l’objet d’un débat féroce.

Des États comme l’Italie, l’Espagne, la France et la Belgique, sans parler de la Grèce, auront accumulé plus du double du ratio dette / PIB autorisé en 2021.

La Banque centrale européenne, la Commission européenne, l’Organisation de coopération et de développement économiques et le Fonds monétaire international recommandent tous aux gouvernements de poursuivre les dépenses de relance tout au long de 2021, de stimuler l’investissement public et de ne pas se précipiter pour resserrer la politique budgétaire tant que la production n’est pas revenue à -Niveaux COVID.

Mais la politique pourrait faire obstacle au sens économique, comme elle l’a fait lors de la crise financière de 2008-2014, lorsque l’Allemagne et ses alliés du nord ont forcé les pays de la zone euro à retirer trop tôt les mesures de relance, imposant une austérité synchronisée qui a plongé l’UE dans un double creux. récession.

Beaucoup dépend de la question de savoir si le fonds de relance de l’UE, financé pour la première fois par des emprunts communs, peut être décaissé rapidement et efficacement, créant des emplois dans les secteurs vert et numérique.

La rénovation du parc immobilier vieillissant de l’Europe pour améliorer l’efficacité énergétique est un projet à forte intensité de main-d’œuvre destiné à un démarrage rapide. Mais tout retard ou différend sur la manière dont les pays dépensent l’argent pourrait saper le soutien public à l’UE.

Tout le monde n’est pas triste quant à la sortie de cette crise. Les prévisionnistes économiques IHS Markit prévoient une reprise mondiale robuste au second semestre de l’année prochaine grâce aux percées en matière de vaccins qui pourraient libérer la demande refoulée.

«Le déploiement rapide de vaccins efficaces et la réouverture des économies devraient progressivement déclencher une nouvelle vague de dépenses en voyages et services, entraînant une croissance robuste à la fin de 2021», a déclaré Sarah Johnson, directrice exécutive de l’économie mondiale chez IHS Markit.

Pourtant, elle est plus optimiste pour d’autres parties du monde, notamment la Chine, que pour l’UE, où la production ne devrait pas revenir aux niveaux d’avant COVID avant la fin de 2022 ou 2023.

Dans l’intervalle, le chômage augmentera et les conflits sociaux et intergénérationnels sur qui mérite une protection, qui paie la dette COVID-19 et où va l’argent de relance vont probablement dominer 2021 alors que le nombre de morts continue d’augmenter.

Roulez en 2022!