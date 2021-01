Des experts remettent en question les directives britanniques sur les vaccins mix-and-match Covid-19

Au milieu d’un déploiement de vaccins par pulvérisation et des craintes d’une nouvelle variante potentiellement plus transmissible du coronavirus, la Grande-Bretagne a discrètement mis à jour son manuel de vaccination pour permettre un schéma de vaccination mixte. Si une deuxième dose du vaccin qu’un patient a reçu à l’origine n’est pas disponible, ou si le fabricant du premier vaccin n’est pas connu, un autre vaccin peut être remplacé, ont déclaré les responsables de la santé.

Contrairement aux autres stratégies mondiales, le gouvernement britannique a déclaré que les gens pourraient recevoir un mélange de deux injections de Covid-19, par exemple si la même dose de vaccin était en rupture de stock, selon les directives publiées le soir du Nouvel An.

«(Si) le même vaccin n’est pas disponible, ou si le premier produit reçu est inconnu, il est raisonnable d’offrir une dose du produit disponible localement pour compléter le calendrier», selon les directives.

Le Dr Mary Ramsay, responsable des vaccinations à Public Health England, a déclaré que cela ne se produirait qu’en de très rares occasions et que le gouvernement ne recommandait pas le mélange de vaccins, qui nécessitent au moins deux doses administrées à plusieurs semaines d’intervalle.

«Tous les efforts doivent être faits pour leur donner le même vaccin, mais lorsque cela n’est pas possible, il vaut mieux donner une deuxième dose d’un autre vaccin que pas du tout», a-t-elle déclaré.

Covid-19 a tué plus de 74000 personnes en Grande-Bretagne – le deuxième plus grand nombre de morts en Europe, et les responsables de la santé se précipitent pour livrer des doses pour aider à mettre fin à la pandémie alors que les craintes grandissent que le service de santé soit submergé.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a réactivé les hôpitaux d’urgence construits au début de l’épidémie alors que les services se remplissaient de patients Covid-19.

La Grande-Bretagne a été à l’avant-garde de l’approbation des nouveaux vaccins contre le coronavirus, devenant le premier pays à donner une autorisation d’urgence aux vaccins Pfizer / BioNTech et AstraZeneca / Université d’Oxford le mois dernier.

Les deux vaccins sont destinés à être administrés en deux injections, à plusieurs semaines d’intervalle, mais ils n’ont pas été conçus pour être mélangés.

Les nouvelles directives du gouvernement indiquent qu’il « n’y a aucune preuve de l’interchangeabilité des vaccins Covid-19 bien que des études soient en cours ».

Autorisé

Les nouvelles directives contredisent les directives des États-Unis, où les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont noté que les vaccins Covid-19 autorisés «ne sont pas interchangeables» et que «l’innocuité et l’efficacité d’une série de produits mixtes ont n’a pas été évalué. Les deux doses de la série doivent être complétées avec le même produit. »

Certains scientifiques disent que la Grande-Bretagne joue avec ses nouvelles orientations. «Il n’y a aucune donnée sur cette idée du tout», a déclaré John Moore, un expert en vaccins à l’Université Cornell. Les responsables britanniques «semblent avoir complètement abandonné la science maintenant et essaient simplement de deviner leur issue.»

Les responsables de la santé en Grande-Bretagne sont pris dans une course mortelle avec le virus, qui est à nouveau en hausse, et ont du mal à faire vacciner autant de personnes que possible. Les hôpitaux continuent de souffrir sous un écrasement de patients atteints de coronavirus, et des dizaines de milliers de nouvelles infections sont signalées chaque jour. Les écoles de Londres et d’autres régions durement touchées par le virus resteront fermées pendant au moins deux semaines, ont déclaré vendredi des responsables gouvernementaux.

Selon les nouvelles directives britanniques, «tous les efforts doivent être faits» pour compléter un schéma posologique avec le même coup utilisé pour la première fois. Mais lorsque «le même vaccin n’est pas disponible, ou si le premier produit reçu est inconnu, il est raisonnable d’offrir une dose du produit disponible localement» la deuxième fois.

«Cette option est préférable si l’individu est susceptible d’être à haut risque immédiat ou est considéré comme peu susceptible de se présenter à nouveau», indique la recommandation. Parce que les deux vaccins ciblent la protéine de pointe du coronavirus, « il est probable que la deuxième dose aidera à stimuler la réponse à la première dose. »

Suite à des demandes de commentaires, les responsables de Public Health England ont attiré l’attention sur les similitudes entre les vaccins Pfizer et AstraZeneca et ont déclaré que les essais cliniques testant des schémas mixtes devaient commencer cette année. Il est loin d’être certain que les vaccins soient interchangeables, ont déclaré plusieurs chercheurs.

«Rien de tout cela n’est axé sur les données pour le moment», a déclaré le Dr Phyllis Tien, médecin spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco. «Nous sommes en quelque sorte dans ce Far West.»

Steven Danehy, un porte-parole de Pfizer, a souligné les résultats des essais cliniques avancés de la société, qui reposaient sur un calendrier à deux doses de son vaccin efficace à 95% pour prévenir le Covid-19. «Alors que les décisions sur les schémas posologiques alternatifs incombent aux autorités sanitaires, Pfizer estime qu’il est essentiel que les autorités sanitaires mènent des efforts de surveillance sur tout autre calendrier mis en œuvre et veillent à ce que chaque receveur bénéficie de la protection maximale possible, ce qui signifie une vaccination avec deux doses du vaccin». Dit Danehy.

Différentes méthodes

Les vaccins de Pfizer et d’AstraZeneca introduisent dans le corps une protéine appelée pointe qui, bien qu’elle ne soit pas infectieuse elle-même, peut apprendre aux cellules immunitaires à reconnaître et à combattre le coronavirus réel. Mais les vaccins donnent leurs leçons immunologiques par différentes méthodes et ne contiennent pas d’ingrédients équivalents. Alors que le vaccin de Pfizer repose sur une molécule appelée ARN messager, ou ARNm, emballé dans des bulles grasses, les injections d’AstraZeneca sont conçues autour d’une coquille de virus qui délivre de l’ADN, un cousin de l’ARNm.

Les deux vaccins sont destinés à être distribués dans des schémas de deux injections, administrés à trois ou quatre semaines d’intervalle. Alors que les premières injections de chaque vaccin sont considérées comme assez efficaces pour prévenir Covid-19, c’est la deuxième dose – conçue comme une sorte de session d’examen moléculaire pour le système immunitaire – qui conclut le processus de protection.

Bien qu’il soit possible que l’échange d’un vaccin contre un autre puisse encore apprendre au corps à reconnaître le coronavirus, c’est un pari scientifique. Avec des ingrédients différents dans chaque vaccin, il est possible que les gens ne bénéficient pas autant d’un deuxième vaccin. Le mélange et l’appariement pourraient également rendre plus difficile la collecte de données claires sur la sécurité des vaccins.

Sans preuves à l’appui, l’approche de la vaccination hybride semble «prématurée», a déclaré Saad Omer, un expert en vaccins à l’Université de Yale. Pourtant, ce n’est pas sans précédent: les autorités sanitaires comme le CDC ont déjà déclaré que s’il était impossible de donner des doses d’un vaccin du même fabricant, «les fournisseurs devraient administrer le vaccin dont ils disposent» pour compléter un calendrier d’injection.

Dans un geste controversé, le gouvernement britannique a également décidé cette semaine de lancer son déploiement de vaccins, en délivrant autant de premières doses aux personnes que possible – une décision qui pourrait retarder les deuxièmes injections jusqu’à 12 semaines. Le déploiement rapide pourrait offrir à plus de personnes une protection partielle contre le virus à court terme.

Mais certains experts, dont Moore, craignent que cela ne soit également imprudent et ne mette en danger les populations vulnérables. Un écart de vaccination qui s’étend trop longtemps peut entraver la capacité du deuxième coup à renforcer les pouvoirs de protection du premier – ou augmenter les chances que les gens oublient ou décident de ne pas revenir pour une autre injection. Les changements provoqués par le coup de fouet dans les orientations en Grande-Bretagne, dont beaucoup ont été effectués sans réunions publiques ni données solides, peuvent éroder la confiance dans les campagnes de vaccination et les mesures de santé publique en général, a déclaré Tien. «Nous partons du principe que le public va simplement écouter et venir se faire vacciner», a-t-elle déclaré. «Je crains que cela ne se produise pas.» – New York Times / Reuters