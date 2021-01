Covid-19: la limite de voyage pourrait chuter à 2 km de la maison, dit Ryan

Le gouvernement pourrait réduire la limite de la distance d’exercice des personnes de 5 km à 2 km si les restrictions de niveau 5 ne réduisent pas suffisamment le nombre de cas de Covid-19, a déclaré un ministre.

Le ministre des Transports, Eamon Ryan, a évoqué la possibilité d’une réduction, car les derniers chiffres montrent que le nombre de personnes admises à l’hôpital avec le virus continue d’augmenter.

Il y avait 673 patients à l’hôpital traités par le virus dimanche matin avec 75 admissions et 23 sorties de l’hôpital au cours des 24 heures précédentes.

C’est plus du double du nombre de personnes hospitalisées avec Covid-19 une semaine plus tôt. Le taux quotidien d’hospitalisations est le plus élevé depuis le début de la pandémie en mars.

Il y avait 56 patients gravement malades dans les unités de soins intensifs samedi soir avec 10 nouvelles admissions et une sortie au cours des 24 heures précédentes.

M. Ryan a déclaré à la radio Newstalk qu’il y avait d’autres mesures qui pourraient être prises en plus des restrictions de niveau 5 telles que la réduction des déplacements de 5 km à 2 km, comme cela s’est produit lors du premier verrouillage si les infections ne diminuaient pas.

«C’est pour une semaine ou deux si les chiffres ne commencent pas à s’aplatir puis à diminuer», a déclaré le ministre.

Il a déclaré que le gouvernement avait ordonné que toutes les procédures hospitalières non essentielles soient reportées si les hôpitaux atteignent leur capacité à traiter les cas de Covid-19.

Il a indiqué que la réouverture prévue des écoles serait revue cette semaine mais que le gouvernement proposait toujours la réouverture des écoles le lundi 11 janvier.

Il y a eu 3 394 autres cas de Covid-19 signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) samedi, soit presque le double du nombre le plus élevé enregistré auparavant en une journée.

Quatre décès supplémentaires ont été signalés par Nphet, portant à 2 252 le nombre de décès liés à Covid-19. Il y a eu 96 926 cas confirmés de la maladie dans l’État.

Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il était «plus important que jamais que chacun de nous fasse ce qu’on nous demande». Il a tweeté dimanche: «Restez à la maison et limitez strictement les contacts sociaux. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger les plus vulnérables et ceux qui sont en première ligne. »

Samedi soir, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que le taux d’incidence de Covid-19 était aussi élevé, sinon plus élevé, qu’il ne l’était en mars.

«Chaque individu doit agir comme s’il était contagieux. Les hospitalisations atteignent des niveaux proches de ce que nous avons vu au printemps. Tout le monde doit rester à la maison, sauf pour des travaux ou des soins essentiels », a-t-il déclaré.

«Il est vraiment important que les personnes vulnérables et âgées ne quittent leur domicile que si elles sont absolument indispensables. Cela inclut de demander aux voisins ou à la famille de faire des courses comme l’épicerie, en limitant tous les contacts aux seules personnes avec lesquelles vous vivez ou devez vous rendre pour des raisons de soins essentiels. »