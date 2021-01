Les experts juridiques disent que la combinaison de la demande de Trump de «trouver» un nombre spécifique de votes – juste assez pour le placer devant Biden – et sa référence voilée à la responsabilité pénale de Raffensperger et de ses collaborateurs pourrait enfreindre les lois fédérales et étatiques visant à se prémunir contre le sollicitation de fraude électorale. Les violations potentielles de la loi de l’État sont particulièrement notables, étant donné qu’elles seraient hors de portée d’un possible pardon de Trump ou de son successeur. Sur Capitol Hill, certains républicains ont exprimé leur inquiétude à propos de l’appel, tandis que les démocrates ont indiqué qu’ils le considéraient comme une infraction pénale potentielle.

«En menaçant ces fonctionnaires de vagues conséquences ‘criminelles’ et en les encourageant à ‘trouver’ des votes supplémentaires et à embaucher des enquêteurs qui ‘veulent trouver des réponses’, le président s’est peut-être également soumis à une responsabilité pénale supplémentaire», a déclaré le représentant Jerry Nadler de New York, président du comité judiciaire de la Chambre et l’un des sept démocrates de la Chambre qui ont poursuivi la destitution de Trump l’année dernière pour abus de pouvoir.

Le représentant Adam Kinzinger de l’Illinois, qui est devenu l’un des critiques les plus bruyants du GOP de Trump au Congrès, a qualifié l’appel de Trump d ‘«absolument épouvantable» et a déclaré qu’il devrait servir d’avertissement aux dizaines de républicains se préparant à soutenir ses efforts pour renverser les résultats des élections la semaine.

Le représentant Sanford Bishop (D-Ga.) A déclaré: «C’est l’antithèse de ce qu’est notre processus démocratique, et il semble qu’il pourrait être illégal.

Le représentant Adam Schiff (D-Calif.), Qui a dirigé le procès de destitution de Trump pour les démocrates, a décrit l’appel téléphonique comme «l’un des abus de pouvoir les plus méprisables de sa longue liste, peut-être criminel, moralement répugnant, virulemment antidémocratique et dangereux pour notre démocratie. . »

Selon l’audio, Trump a demandé à Raffensperger et à son avocat Ryan Germany de trouver 11 780 voix, «ce qui est un de plus que nous, parce que nous avons gagné l’État.

«Nous avons remporté les élections, et ce n’est pas juste de nous les enlever comme ça», a-t-il ajouté. «Et cela va coûter très cher à bien des égards. Et je pense que vous devez dire que vous allez le réexaminer, et vous pouvez le réexaminer, mais le réexaminer avec des personnes qui veulent trouver des réponses, pas avec des personnes qui ne veulent pas trouver de réponses.

Dans l’audio, un Trump souvent décousu a contredit ses propres avocats à plusieurs reprises – et a continué à pousser les théories du complot selon lesquelles l’élection lui avait été volée d’une manière ou d’une autre. « Il n’y a aucun moyen que j’ai perdu la Géorgie, il n’y a aucun moyen », a déclaré le président à un moment donné pendant l’appel.

Trump a été rejoint à l’appel par Meadows – qui à un moment donné a suggéré «dans un esprit de coopération et de compromis, que les parties trouvent une« voie à suivre qui est moins litigieuse », ce qui a été rejeté par Raffensperger – et quelques avocats, dont Cleta Mitchell, un associé du grand cabinet Foley & Lardner dont l’implication dans les efforts juridiques de Trump pour saper l’élection n’était pas signalée jusqu’à la divulgation de l’appel.

Il a également déclaré que les républicains pourraient perdre les deux tours de scrutin du Sénat dans l’État qui se tiendront mardi, affirmant que les électeurs ne pourraient pas voter à cause de cela.

Trump doit se rendre dans l’État lundi pour un rassemblement de soutien aux sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler, qui affrontent les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock. Trump a déclaré lors de l’appel qu’il avait l’intention d’exprimer ses griefs pendant le rassemblement, et a déclaré que Raffensperger pourrait coûter des sièges aux républicains.

«Vous avez une grande élection à venir», a déclaré Trump. «À cause de ce que vous avez fait au président, beaucoup de gens ne vont pas voter. Et beaucoup de républicains voteront contre, car ils détestent ce que vous avez fait au président.

Trump a également poursuivi son attaque contre le gouverneur républicain de Géorgie, Brian Kemp, se qualifiant lui-même de «schmuck» pour avoir précédemment soutenu Kemp

Même en l’absence de l’appel de samedi, Trump fait face à une exposition juridique de plus en plus aiguë en quittant ses fonctions. Son entreprise fait l’objet de deux enquêtes élargies – l’une par le procureur du district de Manhattan et l’autre par l’État de New York – pour des crimes financiers potentiels. Bien que Trump ait ouvertement envisagé la notion d’auto-pardon, une telle décision ne s’étendrait pas à la responsabilité étatique ou locale.

«J’ai accusé d’extorsion dans des affaires de foule avec un langage similaire», a déclaré Daniel Goldman, un ancien procureur qui a aidé à mener l’enquête de destitution du House Intelligence Committee en 2019.

La législation de l’État de Géorgie comprend deux dispositions qui criminalisent «la sollicitation de fraude électorale» et «le complot en vue de commettre une fraude électorale». Les détracteurs de Trump ont également souligné une loi fédérale qui criminalise «l’acquisition, le dépôt ou la mise en tableau de bulletins de vote dont la personne sait qu’ils sont matériellement faux, fictifs ou frauduleux».

Anthony Michael Kreis, professeur de droit à la Georgia State University, a déclaré: «Le code de la Géorgie dit que quiconque sollicite, demande, commande ou tente d’encourager quelqu’un à commettre une fraude électorale est coupable de sollicitation de fraude électorale. «Solliciter ou demander» est le langage clé. Le président a demandé, sans ambiguïté, au secrétaire d’État d’inventer des votes, de créer des votes qui n’existaient pas. Non seulement il a demandé cela en renversant simplement la marge spécifique par laquelle Joe Biden avait gagné, mais il a ensuite déclaré que nous avions besoin d’un vote supplémentaire pour assurer la victoire en Géorgie.

«Il est tout simplement impossible que si vous lisez le code et la façon dont le code est structuré, puis que vous regardez ce que le président des États-Unis a demandé, il n’a pas violé cette loi – l’esprit de celle-ci, c’est sûr», Kreis a continué.

Kreis a ajouté que l’appel téléphonique ne pouvait pas être séparé des récents épisodes dans lesquels Trump a amplifié une fausse théorie du complot sur la famille de Raffensperger et ses vœux de mettre fin à la carrière politique de personnes comme le secrétaire d’État et Kemp pour avoir confirmé la victoire de Biden aux élections. Il a également déclaré que la demande de Trump d’un nombre spécifique de voix – juste assez pour l’emporter d’un seul – contredit l’idée qu’il demandait simplement la vérité.

«Si je suis président des États-Unis et que mon pouvoir de grâce n’est pas – ne s’étend pas aux actes des États, je ne pense pas que dans les derniers jours de mon mandat, je voudrais me livrer à des activités qui me soumettez à distance à la possibilité de poursuites pénales par l’État », a déclaré Kreis. «C’est ce qui rend cela encore plus déroutant pour moi, c’est parce que s’il avait des conseillers avisés, ils le garderaient simplement à l’écart du téléphone.»

La Maison Blanche et le bureau du secrétaire d’État de Géorgie n’ont pas répondu aux demandes de commentaires dimanche.

Le camp de Biden a réprimandé Trump sur l’appel.

«Nous avons maintenant des preuves irréfutables d’un président faisant pression et menaçant un responsable de son propre parti pour le faire annuler le décompte des voix légal et certifié d’un État et en fabriquer un autre à sa place», a déclaré Bob Bauer, un conseiller principal de Biden. « Il capture toute l’histoire honteuse de l’assaut de Donald Trump contre la démocratie américaine. »

Après l’appel téléphonique avec des responsables géorgiens, Trump a téléphoné à un appel Zoom avec des législateurs des États du champ de bataille de l’Arizona, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin samedi soir pour parler d’allégations de fraude électorale lors de l’élection présidentielle.

L’avocat de Trump Rudy Giuliani, le conseiller commercial de la Maison Blanche Peter Navarro, le responsable du ministère de la Justice John Lott Jr. et le professeur de droit de l’Université Chapman John Eastman, selon une personne proche de l’appel, étaient également présents.

Ils ont discuté des efforts des législateurs des États et des membres du Congrès pour essayer d’annuler les résultats certifiés de Biden, a déclaré la personne.

L’appel a été organisé par le groupe Got Freedom?, Qui dit qu’il lutte contre la fraude électorale et envisage de mener un briefing similaire pour les membres du Congrès.

Giuliani n’a pas répondu à une demande de commentaire dimanche.

Navarro, qui a rédigé un rapport sur les élections, a mentionné l’appel aux législateurs lors d’une apparition à Fox News samedi soir.

«Nous leur avons donné les reçus», a-t-il dit. «Nous avons expliqué exactement comment le Parti démocrate, par souci de stratégie, a volé cette élection à Donald J. Trump.»

Tyler Pager et Zach Montellaro ont contribué à ce rapport.