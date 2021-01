Le Cabinet s’apprête à approuver la fermeture des écoles et la construction jusqu’à fin janvier

Le Cabinet devrait accepter la fermeture des écoles et la construction jusqu’à fin janvier.

Le Cabinet doit mettre en œuvre de nouvelles restrictions pour la construction, ont confirmé des sources. La construction devrait s’arrêter jusqu’à la fin du mois de janvier, avec des exceptions pour des projets essentiels tels que le logement social, les réparations urgentes du toit et les services publics.

Cependant, le Cabinet devrait accepter que les écoles spéciales et les classes spéciales restent ouvertes. Il est également prévu de permettre aux crèches de rester ouvertes pour fournir des services de garde d’enfants aux travailleurs essentiels.

La nouvelle d’un large éventail de nouvelles mesures pour lutter contre Covid-19 prévues par le gouvernement fait suite à une réunion du sous-comité du Cabinet sur le coronavirus avant la réunion plénière du Cabinet de mercredi pour finaliser l’accord.

On s’attend également à ce que des changements soient apportés aux détaillants non essentiels, fermés sous le niveau 5, les services de clic et de collecte n’étant plus autorisés et la livraison uniquement autorisée. Interrogé sur l’interdiction du click and collect lors du Prime Time de RTE, le ministre d’État Niall Collins a déclaré qu’il s’agissait «de mettre un terme à la circulation et à la mobilité des personnes» et que les gens devraient «dans la mesure du possible éviter de quitter leur domicile».

La règle du clic et collecte pourrait également avoir un impact sur certains services de restauration à emporter où les clients doivent entrer physiquement dans les locaux.

Dans un communiqué mardi soir, McDonald’s Ireland a déclaré que si tous ses services de service au volant resteraient ouverts et continueraient de fournir un service de livraison aux clients, ses «services de restauration à emporter et sans rendez-vous seront temporairement indisponibles pendant nous prenons le temps de revoir et de réévaluer nos procédures de sécurité avec un organisme indépendant de santé et de sécurité ».

Le Cabinet est également prêt à accepter que tous les voyageurs arrivant dans l’État de n’importe quel pays devront fournir un test PCR négatif des 72 heures précédentes.

Il est entendu que l’interdiction de voyager depuis la Grande-Bretagne sera levée samedi. Cependant, les passagers devront fournir un test PCR négatif.

Plus tôt, le Taoiseach Micheál Martin a déclaré que les écoles étaient sûres, mais a souligné la nécessité de réduire la mobilité, affirmant qu ‘«il y a un problème en termes de présence d’un million de personnes en déplacement» si les écoles restaient ouvertes au-delà de la date de réouverture retardée du 11 janvier.

Les trois dirigeants de la Coalition et au moins six ministres ont participé aux délibérations du sous-comité, la décision finale devant être prise au Cabinet demain.

M. Martin a déclaré qu’il avait commencé sa vie professionnelle en tant qu’instituteur et restait passionné par l’éducation. Il n’existait pas de moyen facile de mettre en œuvre des mesures grossières, mais «nous devons faire preuve de prudence».

Il a déclaré que l’année scolaire devait être préservée et que les politiciens devaient réfléchir au-delà de la semaine prochaine.

Interrogé sur le point de référence pour la réouverture des écoles, il a déclaré que la trajectoire de la maladie devait aller dans la direction opposée à celle dans laquelle elle se dirige actuellement.

Le Taoiseach a déclaré qu’il souhaitait que le Leaving Cert ait lieu dans le format traditionnel en été, lorsqu’une partie substantielle de la population était vaccinée. Il a déclaré que le 30 janvier resterait une date d’examen.

M. Martin a déclaré que la question de la garde d’enfants pour les travailleurs de première ligne devrait être abordée. «Nous ferons ce que nous pouvons. Il n’y a pas de moyen simple de mettre en œuvre des mesures grossières. »

Le Taoiseach a déclaré qu’il était probable que la limite de 5 km serait maintenue, ce qui, selon lui, était «une mesure assez restrictive».

Plus tôt dans la journée, Siptu a appelé l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) à évaluer les risques pour les travailleurs et les enfants des services de garde d’enfants, affirmant que le secteur devrait avoir la priorité pour la vaccination et que ceux qui y travaillent sont «extrêmement effrayés» à l’idée de retourner au travail. .

Dans le même temps, l’Union des enseignants d’Irlande (TUI) a déclaré que les écoles étaient désormais mieux préparées pour l’apprentissage à distance avec un plan de continuité de l’apprentissage.

Le secrétaire général Michael Gillespie a déclaré que des orientations sur l’enseignement et l’apprentissage à distance dans le contexte de Covid-19 avaient été convenues pour les écoles post-primaires et les centres d’éducation.

Il a déclaré à Newstalk Breakfast que les écoles étaient très peu susceptibles de rouvrir le lundi 11 janvier et que l’incertitude «n’aidait personne».

La fermeture devrait durer «au minimum jusqu’au 18» pour voir si la propagation du virus avait été supprimée sous les restrictions actuelles.

«Nous n’appelons pas à une fermeture à long terme – nous parlons simplement du minimum de temps possible pour permettre cela. Les écoles ouvriront, mais elles ouvriront dans un contexte éloigné et les écoles ont prévu cela. «

Les écoles resteront probablement fermées pendant au moins une autre semaine et peut-être jusqu’à fin janvier en raison de la flambée des infections à Covid-19, selon des sources politiques de haut niveau.

Le Dr Holohan, qui s’est entretenu lundi avec Taoiseach Micheál Martin de la question des écoles, a déclaré que même si l’incidence parmi les écoliers était inférieure à celle des autres groupes d’âge, elle avait augmenté «très, très rapidement».

Nphet était plus préoccupé par les niveaux de transmission dans ce groupe d’âge qu’il y a une semaine, a-t-il déclaré lundi soir. «Nous sommes préoccupés par notre capacité à assurer la fourniture continue de l’un des principaux services publics que nous avons tenté de protéger, et l’éducation en fait partie.»

En ce qui concerne la réouverture des écoles, le Dr Holohan a fait remarquer que Nphet n’avait «jamais dit» que les enfants n’avaient pas contracté le Covid-19. «Ils l’obtiennent, ils ne l’obtiennent pas dans la même mesure que le reste de la population.

«Le travail qui a été fait dans toutes les écoles, pour maintenir l’environnement scolaire comme un endroit sûr, nous pouvons le voir dans les données. Nous sommes maintenant dans une situation, et nous avons exprimé des inquiétudes à ce sujet, ces niveaux d’infections chez les enfants en âge d’aller à l’école ont augmenté de manière très significative, même s’ils sont inférieurs au taux moyen de la population.

Pendant ce temps, le président de l’Association des étudiants du secondaire d’Irlande (ASTI) a déclaré que les examens d’État devaient avoir lieu en 2021 «quoi qu’il arrive».

S’adressant à Philip Boucher-Hayes sur RTÉ Radio One, Ann Piggott a déclaré que le contenu des épreuves d’examen pourrait devoir être modifié en raison de la situation actuelle et que si le temps était nécessaire pour rattraper le retard, les enseignants seraient disposés à discuter de la question avec le Département. de l’éducation.

Mme Piggott a appelé à la clarté sur la réouverture des écoles car les enseignants ont besoin de temps pour planifier l’apprentissage à distance et les parents doivent prendre des dispositions pour la garde des enfants.

Le syndicat s’inquiétait de l’augmentation des niveaux de virus dans la communauté. Lors d’une réunion avec le ministre de l’Éducation lundi, Mme Piggott a déclaré qu’on leur avait dit que les écoles étaient des «endroits très sûrs» et rouvriraient lundi prochain.

«Je ne pense pas qu’il y ait de l’honnêteté face à ce qui se passe.»