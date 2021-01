Trump admet en privé que c’est fini, mais veut se battre pour attirer l’attention

L’équipe de Trump espère obtenir 180 membres de la Chambre, ainsi que 13 sénateurs, pour s’opposer à la victoire du collège électoral de Biden, transformant probablement une cérémonie traditionnellement courte en un événement d’une journée.

Si le concours des législateurs résulte des six États swing de Pennsylvanie, du Nevada, du Wisconsin, de la Géorgie, du Michigan et de l’Arizona, le vote pourrait se prolonger jusqu’à jeudi.

Le représentant Scott Perry de Pennsylvanie, qui a visité le siège de la campagne Trump peu de temps après les élections, devrait jouer un rôle dans la contestation des résultats de son État, selon un ancien membre du personnel de la campagne Trump. Et nouvellement assermentée, la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, s’est récemment entretenue avec Trump, ce qui fait qu’elle jouera probablement un rôle dans la contestation des résultats de son État.

Pourtant, les démocrates devraient se joindre à de nombreux républicains pour finalement déclarer Biden le gagnant.

Jason Miller, qui a été conseiller principal de la campagne Trump, a fait valoir que le combat électoral de Trump ne concernait pas sa propre race, mais la fixation du système électoral pour les élections futures.

« Nous voulons nous assurer que les gens ont confiance en notre système électoral », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas que tout cela soit balayé sous le tapis. »

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Pendant deux mois, Trump a faussement insisté sur le fait qu’il avait remporté l’élection, alors même que les États du pays avaient certifié les victoires pour Biden et sélectionné les électeurs qui avaient voté le mois dernier pour faire de Biden le 46e président.

Mais en privé, Trump a dit à certains alliés qu’il savait qu’il ne l’emporterait pas. Et même publiquement, Trump a fait des déclarations à propos de Biden qui montrent qu’il s’attend à ce que le démocrate soit à la Maison Blanche.

Lors d’un rassemblement électoral en Géorgie lundi soir, Trump a spéculé sur ce à quoi pourrait ressembler une relation entre le président Biden et le dictateur nord-coréen Kim Jong Un. «Je m’entendais très bien avec Kim Jong Un. Je ne pense pas que Joe le fera, d’après ce que j’ai entendu, mais je m’entendais très bien avec lui », a déclaré Trump sans appeler Biden le prochain président.

Ceux autour de Trump ont comparé l’attitude du président à quelqu’un qui sait qu’il a perdu un match, mais croient que c’est uniquement parce que l’arbitre a fait un mauvais appel. «Il a accepté les résultats des élections», a déclaré l’une des trois personnes. «Il les accepte, mais il ne les croit pas.

Trump a affirmé à plusieurs reprises que l’élection lui avait été volée frauduleusement, utilisant des allégations non fondées de fraude électorale pour intenter des poursuites en vue d’annuler les résultats. Il a déposé une nouvelle contestation la semaine dernière et a toujours une demi-douzaine d’appels et de requêtes en instance devant la Cour suprême. Aucun d’eux ne devrait aller nulle part.

Trump joue depuis longtemps la carte de la victime, affirmant qu’il est comme les Américains qui se sentent trahis par le système politique. Pour preuve, lui et ses alliés se sont attachés à l’enquête de Robert Mueller sur la coordination de la campagne Trump avec la Russie lors de sa campagne d’ingérence électorale de 2016. Alors que Mueller a découvert de vastes efforts de campagne Trump pour conspirer avec des contacts russes, il a conclu qu’il n’y avait pas de complot criminel.

«Après avoir vécu toutes les allégations sans fondement autour de la Russie et avoir eu raison, des personnes similaires viennent maintenant vous voir et vous disent que ce système vous a de nouveau foutu et son avis est: ‘Je ne vais pas me faire foutre une deuxième fois, «», A déclaré l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche Sean Spicer.

Même si la certification des élections a atteint sa dernière étape au Congrès, Trump n’a cessé de pousser les responsables de l’État à agir.

Le week-end dernier, Trump pressé Le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger pour «trouver» suffisamment de votes pour annuler la victoire de Biden, et a également tenu une conférence téléphonique avec environ 300 législateurs de l’Arizona, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.

Phill Kline, un ancien procureur général du Kansas qui a organisé l’appel au nom du groupe Got Freedom, qui affirme lutter contre la fraude électorale, a déclaré que les législateurs des États avaient encore le temps d’agir.

«Les législatures des États ont l’autorité constitutionnelle et elles n’ont pas été autorisées à se réunir en tant qu’organe pour examiner l’élection et exercer cette autorité», a-t-il déclaré. «Jusqu’au jour de l’inauguration, ils peuvent rencontrer et décertifier les électeurs.»

En Arizona, le républicain TJ Shope, un nouveau sénateur d’État, a déclaré qu’il s’attend à ce qu’au moins un législateur local tente de décertifier l’élection avant le jour de l’inauguration. «Je m’attends pleinement à une sorte de manigances tardives», dit-il. Mais Shope ne s’attend pas à ce que les objections aient un large soutien en Arizona, même parmi les dirigeants républicains.

Les avocats électoraux affirment que l’heure de contester l’élection, soit par voie de contentieux, soit dans les États, est passée en décembre.

« Si l’objectif est une sorte de mouvement de relations publiques pour essayer d’amener les législateurs à essayer de dire: ‘Le Congrès ne devrait pas accepter les votes électoraux’, cela pourrait jouer politiquement », a déclaré Richard Hasen, expert en droit électoral à l’Université. de Californie, Irvine School of Law.

Et le jeu politique est la raison pour laquelle Trump continue publiquement de lancer la campagne de subversion électorale, alors même qu’il accepte en privé que Biden devienne président.

En effet, les combats de Trump ont été applaudis par sa base MAGA, qui devrait descendre mercredi à Washington pour protestations massives sur les résultats des élections.

«Il sait à 100% que cela n’arrivera pas, et il appelle les gens et fait des choses», a déclaré l’une des trois personnes. «Mais tout cela consiste à montrer à ses fidèles abonnés sur Twitter et aux gens qui donnent 5 $, 20 $ et 50 $ par mois qu’il se bat jusqu’au bout.

Bryan Bender, Josh Gerstein, Natasha Korecki, Meridith McGraw, Gabby Orr et Holly Otterbein ont contribué à ce rapport.