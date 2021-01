Michael McDowell: Le verrouillage est facile, mais la vaccination de masse demande un travail difficile

Il est relativement simple de créer un texte réglementaire en vertu de la loi de 1947 sur la santé imposant, à des degrés divers, des verrouillages locaux, régionaux ou nationaux. D’un coup de plume ministérielle, un secteur économique peut être fermé, sévèrement restreint ou autorisé à commercer normalement.

L’acronyme Nphet signifie National Public Health Emergency Team. Il est là pour faire face aux urgences de santé publique. Nous sommes dans une situation d’urgence, depuis mars 2020. La réaction de l’État à l’urgence de Covid-19 est passée par un certain nombre de phases et une succession de niveaux de réponse planifiés. En regardant comment Israël fait face à son urgence (qui est devenue beaucoup plus incontrôlable que la pandémie en Irlande), nous pouvons voir que 150000 Israéliens sont maintenant vaccinés quotidiennement et qu’ils ont déjà dépassé le cap du million de vaccinations. Plusieurs caractéristiques méritent d’être mentionnées.