Le nombre d’hospitalisés avec Covid-19 dépasse le pic observé lors de la première vague

Le nombre de personnes traitées à l’hôpital pour Covid-19 a dépassé le niveau maximal observé pendant la première vague de la pandémie, a déclaré le directeur général de HSE, Paul Reid.

M. Reid a déclaré mercredi matin qu’il y avait 921 personnes hospitalisées atteintes de la maladie, contre 881 au plus fort de la première vague. Les chiffres HSE montrent que 101 personnes atteintes de Covid-19 ont été hospitalisées au cours des 24 heures précédentes, avec 59 autres sorties de l’hôpital.

Il a déclaré qu’il y avait 75 personnes dans des unités de soins intensifs (USI) à travers l’État, ce qui représente moins de la moitié du nombre observé au sommet en avril.

«Les personnes en bonne santé deviennent très malades. Tout le monde comprend à quel point c’est grave maintenant. Faisons tous ce qui est nécessaire, renversons la situation, sauvons des vies pendant que le vaccin arrive. Nous devons le faire », a déclaré M. Reid dans un message sur Twitter.

Le nombre de personnes traitées à l’hôpital pour la maladie a presque quadruplé au cours de la dernière quinzaine, passant de 237 le 22 décembre à 921 aujourd’hui.

Le Dr Mary Favier du Collège irlandais des médecins généralistes a averti mercredi que «le pire reste à venir» en ce qui concerne les hospitalisations à Covid-19. Elle a dit que le système allait avoir du mal à «rester debout».

Elle a déclaré au programme Today de RTÉ qu’il y avait un décalage de deux semaines entre les personnes testées positives et nécessitant une hospitalisation. Elle a dit que dans sa propre pratique, il y avait un taux de positivité de 50% parmi les personnes testées.

Le gouvernement est en pourparlers avec les exploitants d’hôpitaux privés pour obtenir une capacité supplémentaire pour aider pendant la poussée.

Le Cabinet examinera mercredi des propositions visant à fournir une couverture d’indemnisation pour le traitement des patients publics dans les hôpitaux privés dans le cadre de tout nouvel accord.

Le HSE et les hôpitaux privés travaillent actuellement sur un arrangement qui verrait l’État prendre en charge environ 15 à 30% de la capacité des hôpitaux en fonction du nombre de cas et de l’impact de la maladie sur le système de santé à un moment donné. temps.

Cas confirmés

Le décès de 17 autres personnes atteintes de la maladie a été signalé mardi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), portant le bilan à 2282. Le Nphet a également signalé 5 325 cas confirmés de la maladie, portant à 113 322 le nombre total de cas confirmés ici à ce jour.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est de 674,4 pour 100 000 personnes au niveau national, bien que cela ne tienne pas compte d’un arriéré important de cas à signaler. Monaghan, Louth et Limerick ont ​​les incidences de comté les plus élevées – toutes au-dessus de 1000 – tandis que Wicklow a le plus bas.

Lundi a marqué le plus grand nombre de références de médecins généralistes pour les tests Covid-19 avec 24 500 personnes envoyées pour des tests, dépassant le record précédent de 15 000 en un jour la semaine dernière.

Le Cabinet devrait approuver mercredi les plans de fermeture des écoles et de la majorité des activités de construction jusqu’à la fin du mois.

Les dirigeants du parti, les ministres et les hauts responsables de la santé se sont réunis mardi pendant plus de six heures et ont convenu de recommander des mesures de voyage supplémentaires qui signifieront que chaque passager arrivant en République de n’importe quel pays devra fournir un test Covid-19 négatif des 72 heures précédentes. .

Fardeau

La consultante en soins intensifs, le Dr Catherine Motherway, a averti mercredi que l’augmentation des chiffres de Covid-19 faisait peser un fardeau sur les services de soins intensifs.

Le Dr Motherway, qui dirige l’unité de soins intensifs de l’hôpital régional de l’Université Mid Western à Limerick, a déclaré à Morning Ireland de RTÉ qu’il y avait eu «d’importantes admissions de Covid» à l’hôpital et un certain nombre d’épidémies sur place.

«Nous faisons face, mais nous sommes sous pression.»

Le Dr Motherway a déclaré qu’elle espérait que les chiffres baisseraient dans la communauté sous les restrictions de niveau 5 car le taux de transmission était plus élevé cette fois par rapport au dernier verrouillage et la propagation du virus se faisait à travers le pays et pas seulement sur la côte est.

«Nous sommes extrêmement inquiets de voir la transmission et les hospitalisations se poursuivre.»

À mesure que le nombre de cas augmente, il y aura plus de personnes qui nécessiteront une hospitalisation «et nous en verrons plus en USI», a-t-elle dit, ajoutant que si tout le monde restait à la maison, le nombre diminuerait.

Le Dr Motherway a déclaré qu’il y avait des ressources limitées et que si trop de personnes contractaient le virus «nous devrons faire des choix difficiles».

Elle a dit que le déploiement du vaccin Covid-19 donne un peu d’espoir, mais les gens doivent encore faire attention «il ne sert à rien de mourir de cette maladie en attendant le vaccin».