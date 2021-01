Pharmaciens britanniques: nous sommes en attente d’un déploiement rapide des vaccins

Les pharmaciens communautaires britanniques appellent le gouvernement britannique à exploiter sa capacité et ses compétences pour vacciner les personnes contre le coronavirus après que leurs offres d’aide aient été accueillies dans le silence.

« Qu’est-ce qui empêche le Service national de santé de mobiliser davantage de pharmacies pour cette tâche vitale? » a demandé Andrew Lane, président de la National Pharmacy Association, qui représente les pharmaciens britanniques.

Nadhim Zahawi, le ministre chargé du déploiement des vaccins, tweeté lundi que le NHS vise à délivrer 13,9 millions de doses d’ici la mi-février. Le tweet fait suite à l’annonce du Premier ministre Boris Johnson selon laquelle 13,2 millions de doses seraient administrées aux personnes vulnérables et aux personnes de plus de 70 ans à ce moment-là.

«Les pharmaciens veulent aider – ils sont déjà formés pour administrer les vaccins et les gens réclament un accès local pratique au vaccin», a déclaré Lane. «Il va sans dire que les pharmacies devraient être soutenues pour participer à cet effort national urgent.»

Sandra Gidley, présidente de la Royal Pharmaceutical Society, a déclaré mercredi au programme Today de la BBC qu’il y avait plus de 11 000 pharmacies communautaires au Royaume-Uni. Si chacune vaccina 20 personnes par jour, elle a déclaré: fournis et très souvent atteindre ceux qui sont les plus difficiles à atteindre. »

Avec le jab BioNTech / Pfizer, a-t-elle noté, seules les grandes pharmacies capables de délivrer 950 doses par jour peuvent participer car les doses doivent toutes être utilisées une fois décongelées.

Le vaccin Oxford / AstraZeneca est un «changement de jeu», a-t-elle ajouté, car il est livré en unités plus petites et nécessite un réfrigérateur normal pour le stockage.

Zahawi, apparaissant également dans le programme Today, a déclaré que l’intention du gouvernement était de faire participer les pharmacies communautaires.

«Le NHS a un plan très clair pour déployer le vaccin», a-t-il dit, notant que 1,3 million de doses ont déjà été administrées.

À ce jour, les centres hospitaliers et les réseaux de soins primaires ont offert le vaccin Pfizer aux personnes vulnérables, celles de plus de 80 ans et dans les maisons de soins, a-t-il déclaré.

«Ensuite, nous passons, dans quelques jours, aux centres nationaux de vaccination», a-t-il déclaré. « Ce sont de grandes salles de sport, des stades, etc. » Les réseaux de pharmacies communautaires, a-t-il ajouté, «compléteraient alors cela». Cela comprendrait les pharmacies plus grandes ainsi que les plus petites une fois que l’effort est en cours.

«Vous voulez gagner en efficacité… sur les sites que vous possédez déjà», a-t-il déclaré. « [General practitioners] ont été excellents pour livrer les premiers lots. »

Poussé alors que le gouvernement atteindrait son objectif de 300 000 vaccinations par jour pour atteindre plus de 13 millions de vaccinations à la mi-février, Zahawi a refusé de répondre.

« Mon objectif absolu est d’obtenir un vaccin offert à 13,9 millions de personnes d’ici la mi-février », a-t-il déclaré. « Je suis convaincu que le NHS a un plan et nous atteindrons cet objectif. »