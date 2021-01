La mafia à la recherche de vaccins contre le coronavirus, selon la police italienne

ROME – La mafia tentera de mettre la main sur les vaccins COVID-19, a averti la police italienne.

Donner des vaccins à des millions de personnes s’avère problématique pour la plupart des gouvernements et maintenant les autorités chargées de l’application des lois se préparent à un défi supplémentaire: les criminels ciblant la distribution de vaccins.

«Leur intérêt pour les vaccins est dû à la forte demande et à la faible offre initiale», a déclaré la police italienne surveillant l’infiltration mafieuse de l’économie dans un rapport interne, dont des extraits ont été publiés mercredi.

Le secrétaire général d’Interpol, Jürgen Stock, a averti le mois dernier que les vaccins deviendraient «l’or liquide de 2021», anticipant les vols par des bandes criminelles dans les entrepôts et les attaques contre les expéditions. Les organisations criminelles ayant des liens avec les autorités sanitaires pourraient également exiger des pots-de-vin pour sauter les listes d’attente, a-t-il déclaré.

Les gangsters ont déjà exploité la pandémie pour accéder frauduleusement à des mesures de soutien économique et lorgnent les milliards que l’Italie a obtenus du fonds de redressement de l’Union européenne, selon le rapport.

«Dans la phase pandémique actuelle, les criminels ont orienté leurs intérêts vers… les diverses mesures de soutien économique ordonnées par le gouvernement et, de manière prévisible, sur les ressources futures qui seront garanties dans le cadre du fonds de relance», a-t-il déclaré.

Les groupes criminels organisés se diversifient également à mesure que les effets du virus se multiplient, ont noté les enquêteurs, se tournant vers des entreprises liées aux soins de santé telles que le nettoyage et la direction de funérailles.

Ils ont également souligné une augmentation des syndicats criminels offrant des liquidités aux entreprises en difficulté avant de reprendre leurs actifs.

Sont à risque tous les secteurs économiques «rendus plus attractifs par la poursuite de la pandémie (demande de dispositifs médicaux, e-commerce, vente de nourriture, services de nettoyage et funéraires)» et ceux «les plus touchés par la poursuite de la crise ( commerce de détail, tourisme, transport, divertissement) », indique le rapport.