Questions et réponses sur les restrictions de Covid: Quels sont les derniers changements?

Q: Nous sommes au niveau 5. Pourquoi y a-t-il besoin de plus de restrictions?

UNE: L’escalade dramatique de l’épidémie a contraint le gouvernement à prendre de nouvelles mesures drastiques pour tenter de freiner la propagation du virus. Avec des nombres quotidiens passant de quelques centaines au début de décembre à des milliers au début de janvier et culminant à 6000 dimanche – et avec des admissions à l’hôpital augmentant de façon alarmante – il fallait faire quelque chose.

Q: Quels sont donc les principaux changements?

UNE: La fermeture des écoles pour le mois de janvier est le plus grand changement. Même lorsque la plupart des autres activités ont été fermées face à l’augmentation du nombre, le gouvernement est déterminé à maintenir les écoles ouvertes. La semaine dernière, il a retardé de trois jours la réouverture des écoles jusqu’au lundi 11 janvier prochain. Mais lors de la réunion du Cabinet, les ministres ont admis que les nouvelles données rendaient la cause de la fermeture des écoles indiscutable. Taoiseach Micheál Martin a admis que c’était une décision réticente parce que «l’éducation est le grand égalisateur». Mais il a dit que garder l’éducation ouverte impliquait «un million de personnes en mouvement» chaque jour.

Ainsi, toutes les écoles fermeront pendant trois semaines à partir de lundi avec un examen à la fin janvier. Il y a des exceptions. Les étudiants qui quittent le certificat seront autorisés à fréquenter l’école trois jours par semaine, avec un apprentissage à distance les deux autres jours. De plus, des dispositions seront prises pour permettre aux enfants ayant des besoins spéciaux de suivre les cours.

Pour tous les autres élèves du primaire et du secondaire, le mois de janvier comprendra l’enseignement à domicile et l’apprentissage à distance.

Q: Le certificat de départ sera-t-il annulé?

UNE: La réponse à cette question en ce moment est non. Le fait que les étudiants du Leaving Certificate soient autorisés à fréquenter l’école trois jours par semaine indique que le gouvernement a l’intention qu’il souhaite que les examens aient lieu cette année. Cela met la politique de l’État en contradiction avec celle de l’Irlande du Nord où son ministre de l’Éducation Peter Weir a annoncé plus tôt mercredi que ni les examens de niveau A (équivalent au certificat de fin d’études) ni les examens GCSE (équivalent au certificat junior) n’auraient lieu cette année. La ministre de l’Éducation de la République, Norma Foley, a déclaré qu’elle était convaincue que le Junior Certificate pouvait aller de l’avant.

Q: Et qu’en est-il des autres secteurs?

UNE: L’autre grand secteur qui a continué pendant la majeure partie de la pandémie depuis mars dernier est la construction. Cependant, tous sauf une petite partie de l’industrie fermeront à 18 heures vendredi et la situation sera réexaminée à la fin du mois. L’exception est celle jugée essentielle – ces projets comprennent des lotissements sociaux, des écoles et l’hôpital national pour enfants.

Q: Le commerce de détail non essentiel a-t-il également été touché?

UNE: Malheureusement oui. Et cela affectera les petits détaillants qui n’ont pas la capacité d’exploiter des services de livraison en ligne. Le service click and collect a été une grande aubaine pour de nombreux détaillants pendant les restrictions qui étaient en place à l’approche de Noël. Mais le raisonnement derrière les nouvelles restrictions est de réduire autant que possible les déplacements et les déplacements. Invariablement, les gens se rendaient dans les centres commerciaux et les centres-villes pour récupérer leurs achats. Le gouvernement tente de minimiser ces mouvements.

Q: L’interdiction de voyager au Royaume-Uni et en Afrique du Sud est-elle levée?

UNE: Oui, ça l’est. Les deux nouvelles variantes hautement transmissibles ont été identifiées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et de nombreux pays ont mis en place des interdictions de voyager. Une interdiction pure et simple, a déclaré le ministre des Transports Eamon Ryan, n’a pas été encouragée par l’Union européenne. Au lieu de cela, à partir de samedi, l’interdiction sera levée mais elle sera remplacée par un nouveau régime.

Toute personne voyageant en Irlande depuis la Grande-Bretagne (mais pas l’Irlande du Nord) sera tenue de produire un test PCR (utilisé pour détecter la présence d’un antigène) montrant qu’ils sont clairs de Covid (pris pas plus de 72 heures avant l’arrivée). Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-présentation de la preuve d’un test (avec des amendes de 2 500 € ou six mois d’emprisonnement pour non-respect).

Q: La garde d’enfants continuera-t-elle?

UNE: Uniquement sur une base limitée pour les enfants de travailleurs jugés essentiels. Il sera également accessible aux enfants vulnérables. Une nouvelle catégorie de bulles a été créée pour aider les familles de ces catégories avec de jeunes enfants. Un ménage d’un travailleur essentiel qui n’a pas de dispositif de garde d’enfants peut former une bulle avec un autre ménage dans le but de fournir des soins aux enfants.

Q: Quels supports seront donc disponibles?

UNE: Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres de prolonger tous les régimes jusqu’à la fin du mois de mars (indemnité de chômage en cas de pandémie, programme de soutien des salaires à l’emploi et soutien aux entreprises fermées). Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’un fonds de réserve de 2 milliards d’euros dans le budget sera désormais utilisé pour administrer ces paiements.