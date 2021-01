Une étudiante de 14 ans de Co Derry a conçu un insert en plastique bon marché qui peut être combiné avec un masque en tissu pour aider à garder Covid-19 à distance, d’une manière qui, espère-t-elle, peut offrir une meilleure protection que les revêtements faciaux traditionnels faits maison. .

Le design de Saashi Ghaie de la Coleraine Grammar School est la pièce maîtresse de son entrée pour l’exposition BT Young Scientist and Technology de cette année qui se déroule en ligne.

Elle dit que sa conception résout de nombreux problèmes liés au port de masques faciaux, tels que les problèmes de respirabilité, de coupe ample et de buée sur les lunettes.

Le BTYSTE a invariablement présenté des projets reflétant les défis les plus urgents auxquels le monde et la société irlandaise sont confrontés à un moment donné. 2021 ne fait pas exception alors que les étudiants font face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

Les nombreux projets liés au coronavirus couvrent toutes les catégories de concours, de l’utilisation de codes QR et d’une application pour simplifier la recherche des contacts dans le secteur de l’hôtellerie à l’étude de l’impact des restrictions de Covid-19 sur l’apprentissage en classe.

Saashi a testé la rétention des gouttelettes et la résistance à l’air dans une variété de matériaux avant de concevoir un insert en acétate de vinyle – une forme dure de papier bulle – avec des évents latéraux pour réduire les difficultés respiratoires.

Elle a souligné la nécessité pour les gouvernements de fixer des normes minimales en matière de respirabilité, de filtration et d’ajustement. «Mon encart aiderait à répondre à cette exigence et à assurer la sécurité du public tout en coûtant quelques centimes», a-t-elle déclaré au europe-infos.fr.

Andrei Florian, un étudiant au CBS de St Aidan à Dublin, a développé un drone autonome, avec démonstration de vol, pour livrer des tests auto-administrés Covid-19 directement à domicile.

Bien qu’il ait reconnu que les tests autres que les tests PCR dans les laboratoires n’étaient peut-être pas parfaits, il pensait qu’ils ont un rôle à jouer – et son application permettrait aux patients de s’auto-administrer facilement des tests chez eux. Un colis et des instructions seraient livrés de et vers un hôpital ou un laboratoire par drone de manière autonome dans un environnement à température contrôlée.

L’approche, a-t-il expliqué, minimise le contact humain et surmonte toutes les difficultés d’accès à un centre de test. Une personne réserverait un test en ligne et un kit de test serait expédié par drone à son domicile. À son arrivée, le destinataire recevrait un message texte et un code pour déverrouiller un petit conteneur construit sur le drone.

La technologie, a-t-il ajouté, minimise le temps entre la maison et le laboratoire, de sorte que les résultats sont réalisables en moins de 24 heures.

Trois étudiants du Presentation College Carlow ont mené une évaluation psychologique approfondie de l’impact du verrouillage sur les élèves de leur école en sondant les élèves de première, de transition et de sixième année – et en interrogeant un nombre important d’entre eux.

Megan Hosey, Jade Ellis et Claire Miller ont été surpris de constater que tant d’avantages positifs ont finalement été identifiés. Leur motivation initiale était de contrer les attitudes «fixes» invariablement négatives à l’égard du verrouillage dans l’espoir d’aider les étudiants «en éclairant mieux l’expérience», a expliqué Jade.

Ils ont déployé une approche «cadrer une situation» dans l’interaction avec les étudiants. Au départ, a-t-elle confirmé, la perception de Covid-19 était totalement négative.

À la fin, il était clair que les élèves se sentaient plus proches de leur famille; ils ont davantage apprécié leur environnement local, et certains ont même signalé une meilleure concentration avec l’apprentissage en ligne en raison de l’absence de distractions habituelles, a souligné Claire. «Beaucoup de gens ont réalisé à quel point ils avaient de la chance.»

En matière de santé mentale, ils étaient plus conscients de leur propre santé mentale à cause du verrouillage – «le besoin d’avoir du temps pour soi, de faire de l’exercice, de sortir» – et celle des autres, a-t-elle ajouté.

Dans un message YouTube aux participants, le médecin-chef de l’État, le Dr Tony Holohan, a rendu hommage aux participants de cette année, qui, avec les organisateurs, avaient surmonté les défis du Covid-19. «C’est une réalisation incroyable d’organiser le 57e BTYSTE cette année», a-t-il déclaré.

Le bon côté de la pandémie, pensait-il, se voyait dans la réaction du monde scientifique. Les scientifiques avaient isolé le virus, développé un langage commun et une nouvelle compréhension de la biologie, ce qui «nous a amenés sur le point de développer des vaccins sûrs» en moins d’un an.