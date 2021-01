L’Irlande peut-elle continuer à emprunter à des taux d’intérêt négatifs?

L’idée d’emprunter de l’argent à des taux d’intérêt négatifs est difficile à comprendre. Pourtant, l’Irlande a de nouveau vendu sa dette à plus long terme cette semaine à un taux négatif, la National Treasury Management Agency levant 5,5 milliards d’euros à un taux d’intérêt de moins 0,257 pour cent pour une durée de plus de 10 ans. Qu’est-ce que cela signifie pour les finances de l’État alors que nous luttons contre le coût de la pandémie et faisons face à d’autres factures à plus long terme dans des domaines comme le logement, l’environnement et les retraites? Voici sept questions.

1. Comment cela fonctionne-t-il lorsqu’un État emprunte à un taux d’intérêt négatif?

L’État a émis une dette d’une valeur nominale de 5,5 milliards d’euros avec une légère prime. Pour être exact, il prélèvera 5,654 milliards d’euros, qu’il recevra des investisseurs le 12 janvier. A la mi-octobre 2031, la NTMA remboursera ces investisseurs à leur valeur nominale ou au pair en leur versant 5,5 milliards d’euros. La différence – un peu moins de 154,5 millions d’euros – reflète le taux d’intérêt négatif accepté par les investisseurs. Ils reçoivent un peu moins que ce qu’ils ont prêté.