L’émeute au Capitole oblige les conservateurs britanniques à abandonner Trump

LONDRES – La condamnation du président américain par la ministre britannique de l’Intérieur, Priti Patel, jeudi matin, a marqué un tournant décisif pour le gouvernement de Boris Johnson.

«Ses commentaires ont directement conduit à la violence», a déclaré Patel à la BBC, à la suite de l’émeute meurtrière de mercredi au Capitole. «Jusqu’à présent, il n’a pas condamné cette violence et c’est complètement faux.»

Les hauts conservateurs avaient condamné la violence et professé leur soutien à la démocratie américaine – Ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a salué la certification du résultat des élections à la suite des «événements choquants» – mais avait cessé de blâmer le président. Johnson lui-même a qualifié les scènes de «honteuses» (mais jusqu’à présent, il n’a pas souligné le rôle de Trump en les incitant).

Nous ne sommes plus susceptibles d’entendre Johnson ou ses ministres suggérer – comme ils l’ont fait dans le passé – que Trump est un homme politique dont on pourrait apprendre beaucoup. Pas plus tard qu’en juin 2018, alors que le ministre des Affaires étrangères de l’administration de Theresa May, Johnson a déclaré lors d’un dîner privé qu’il «admirait de plus en plus» Trump, qu’il y avait «de la méthode dans sa folie» et que ce ne serait pas une mauvaise chose s’il reprenait le Pourparlers sur le Brexit (Trump a par la suite approuvé la candidature à la direction des conservateurs de Johnson). L’année précédente, Johnson avait fait part à l’ambassadeur des États-Unis de son point de vue selon lequel Trump «rendait l’Amérique à nouveau formidable».

Les Tory Brexiteers ont déclaré que Trump était le meilleur pour le Royaume-Uni parce qu’il soutenait la scission du pays avec l’UE. Jacob Rees-Mogg, le chef de la Chambre des communes, a fait valoir que sans le président aux commandes, les États-Unis chercheraient à «frustrer» le Brexit. «C’est notre chance nationale que le président avec qui nous développerons ce nouvel arrangement soit M. Trump», a-t-il déclaré, faisant référence à l’évolution post-Brexit de la «relation spéciale» avec Washington. Le député d’arrière-ban Philip Davies a déclaré à la veille des élections américaines qu ‘«il est dans l’intérêt du Royaume-Uni que Trump gagne».

Ces commentaires seront à nouveau sous les projecteurs dans les jours et les semaines à venir, alors que les partis d’opposition britanniques dépeignent Johnson et nombre de ses ministres comme des catalyseurs de Trump; des alliés qui sont allés au-delà des normes diplomatiques standard et ont personnellement approuvé l’approche et l’idéologie du président et qui semblent maintenant – à la lumière des actions de Trump mercredi – avoir été profondément naïfs ou carrément mal intentionnés.

«Le Premier ministre et les hauts responsables du gouvernement ont passé quatre ans à encourager un président qui prêchait constamment la haine et la division, qui a constamment prêché la haine et la division, qui a fait des minorités un bouc émissaire et qui a attaqué et sapé la démocratie, dans une tentative désespérée de devenir son plus proche allié», a déclaré Lisa Nandy, l’opposition travailliste. secrétaire aux affaires étrangères de l’ombre. Sa critique sera reprise par d’autres partis et personnalités politiques qui n’ont jamais courtisé Trump ou qui, en fait, ont acquis une notoriété internationale en lui serrant les cornes, comme le premier ministre écossais Nicola Sturgeon, qui dirige le Parti national écossais, ou le maire travailliste de Londres Sadiq Khan.

La défense des ministres sera qu’il appartient à tout gouvernement britannique d’entretenir des relations étroites avec le président américain en place, quel qu’il soit. Les fonctionnaires conservateurs ont également souligné, avec une certaine justification, qu’il est facile pour les partis d’opposition de faire preuve d’un moral élevé; ce n’est pas toujours le cas pour un gouvernement qui doit travailler avec l’allié le plus important du Royaume-Uni pour défendre l’intérêt national. Maintenant que Trump se dirige vers la sortie – et à la lumière des destructions provoquées par ses partisans mercredi – vous pouvez vous attendre à ce que le ton se durcisse, comme le démontrent les commentaires de Patel.

Mais les critiques se demanderont pourquoi cela a pris si longtemps. Même le jour où Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection, Raab a réservé une place dans son déclaration félicitant Biden faire l’éloge de Trump pour une élection durement disputée (malgré le fait que le président avait déjà commencé à porter les accusations sans fondement de fraude électorale qui ont abouti aux violences de mercredi).

Johnson sera convaincu de pouvoir écarter toute critique politique au niveau national concernant sa proximité politique unique avec Trump. Face à un tsunami de coronavirus qui menace de submerger les hôpitaux, le Royaume-Uni a franchement des préoccupations plus pressantes.

Mais dans une année au cours de laquelle son gouvernement espère se concentrer sur la scène internationale, Johnson espère que les alliés du Royaume-Uni (notamment le président élu Biden) pourront oublier certaines des choses qu’il a déjà dites à propos d’une présidence Trump qui a maintenant s’est terminée par une telle infamie.