Kose KIT DÉCOUVERTE SÉRUM INTENSIF + CRÈME RÉGÉNÉRANTE Rituel Régénérant aux extraits de riz

Ce format est parfait pour découvrir les secrets de beauté Japonais avec des résultats visibles en quelques semaines. Grâce à ce Kit Découverte, emportez partout avec vous le rituel de soins Kosé: – Le Sérum Intensif Régénérant et Fermeté à appliquer avant la crème Kosé pour une peau plus lisse, plus souple