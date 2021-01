Confidentiel UE n ° 182: Vexation des vaccins – Accord UE-Royaume-Uni – Aperçu 2021

Nous regardons en arrière sur les grandes nouvelles de la période des vacances et avec impatience les histoires que nous prévoyons de façonner 2021 dans une autre édition de panel de podcast exceptionnelle de EU Confidential.

Andrew Gray, Rym Momtaz, Matt Karnitschnig, Sarah Wheaton et Charlie Cooper de POLITICO discutent d’un Noël et d’un nouvel an inhabituellement d’actualité, y compris les problèmes de vaccination contre le coronavirus en Europe, l’accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni et un pacte d’investissement entre Bruxelles et Pékin qui n’a pas Ça ne s’est pas bien passé à Washington.

Ensuite, c’est l’année à venir. Parmi les questions auxquelles nous essayons de répondre:

Qui succédera à Angela Merkel à la chancelière allemande? Armin Laschet, Friedrich Merz et Norbert Röttgen se présentent pour diriger son parti – mais le premier ministre bavarois Markus Söder ou le ministre de la Santé Jens Spahn pourraient-ils finir par diriger le gouvernement?

Emmanuel Macron a-t-il une chance de succéder à Merkel en tant que leader prééminent de l’Europe?

Comment le Brexit Grande-Bretagne se comportera-t-il alors qu’il se déplace au centre de la scène internationale, accueillant un sommet du G7 et la conférence COP26 sur le climat?

Où l’administration Biden trouvera-t-elle un terrain d’entente avec l’UE et le Royaume-Uni – et en quoi pourraient-ils différer?

Nous avons également quelques propositions de résolutions du Nouvel An pour certains hommes politiques européens.

Enfin, nous vous invitons à consulter un tout nouveau podcast POLITICO – Westminster Insider, hébergé par le rédacteur politique britannique Jack Blanchard. Dans l’épisode pilote de vendredi, Jack explore comment les dirigeants occidentaux aux prises avec la pandémie de coronavirus répètent les mêmes vieilles erreurs que les politiciens ont commises pendant des siècles.