La nouvelle loi suédoise sur les coronavirus lui permet d’ordonner la fermeture des magasins

STOCKHOLM – Le parlement suédois a approuvé vendredi une loi temporaire donnant au gouvernement de nouveaux pouvoirs pour fermer les entreprises privées afin d’arrêter la propagation du coronavirus.

La loi représente une étape importante des dirigeants suédois loin de la stratégie particulièrement légère qu’ils ont suivie depuis mars dernier et vers le type d’approche adoptée par une grande partie du reste de l’Europe.

Le parlement suédois se réunit actuellement sous forme réduite pour limiter la propagation du coronavirus, ce qui signifie que seuls 55 des 349 parlementaires ont voté. La loi a été adoptée par 45 voix contre 10.

Alors que la plupart des gouvernements européens ont exigé que les entreprises privées ferment lorsque les cas de virus ont augmenté, le gouvernement suédois a jusqu’à présent eu des règles beaucoup plus souples.

On dit simplement aux Suédois de maintenir leur distance sociale, de se laver les mains et de travailler à domicile si possible, les entreprises privées telles que les magasins, les restaurants et les gymnases étant autorisées à rester ouvertes pendant toute la pandémie.

Cela semble maintenant prêt à changer.

Le Premier ministre Stefan Löfven a déclaré vendredi à la chaîne publique SVT que, le virus étant sur le point de persister pendant un certain temps et les perspectives de propagation incertaines, il s’attend à ce que la nouvelle loi soit bientôt nécessaire.

«Nous allons l’utiliser dans un proche avenir», a-t-il déclaré.