Greg Tarr, étudiant Leaving Cert à la Bandon Grammar School de Co Cork, est le lauréat du concours 2021 BT Young Scientist & Technology Exhibition (BTYSTE).

Il a conçu un programme informatique avancé utilisant l’intelligence artificielle pour détecter les vidéos «deepfake», qui ont fait des ravages sur les canaux de médias sociaux. Il est plus rapide et plus précis que la plupart des systèmes de détection de pointe, ont constaté les juges.

À mesure que les outils technologiques ont évolué, la propagation de la désinformation a également progressé. L’impact sociétal est généralisé, de l’intimidation dans un petit réseau social à l’influence d’élections démocratiques. Une forme particulièrement sinistre de désinformation se produit lorsqu’une image ou une vidéo synthétique est créée en remplaçant un visage par la ressemblance d’un autre, connu sous le nom de deepfake.

Cela prend souvent la forme de superposer le visage d’une célébrité dans une image ou une vidéo explicite. La technologie est maintenant si avancée qu’il peut être difficile pour l’œil humain de dire si la vidéo est fausse.

Une capture d’écran de la présentation de Greg Tarr sur les deepfakes.



C’est la cinquième fois que l’étudiant de Cork entre au BTYSTE, et poursuit une tendance remarquable où tant de gagnants sont venus de ce comté – et sa victoire s’ajoute à une série de gagnants exceptionnels en technologie et en informatique qui ont entrepris des recherches révolutionnaires. d’importance mondiale.

Il s’agit notamment de Patrick Collison de Stripe (vainqueur en 2005); Shane Curran, fondateur de la société de confidentialité des données Evervault (2017) et Sarah Flannery (1999) qui ont découvert une nouvelle façon de crypter les données.

La compétition de cette année a été organisée pratiquement en raison des restrictions de Covid-19.

Plus à venir