Pelosi consulte le Pentagone pour empêcher Trump d’utiliser les codes nucléaires

« La situation de ce président déséquilibré ne pourrait être plus dangereuse, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger le peuple américain de son assaut déséquilibré contre notre pays et notre démocratie », a-t-elle ajouté.

Le porte-parole de Milley, le colonel Dave Butler, a déclaré que Pelosi avait lancé l’appel avec le président. « Il a répondu à ses questions concernant le processus d’autorité de commandement nucléaire. »

De nombreux législateurs démocrates ont fait pression pour une législation qui limiterait le pouvoir du président de lancer une frappe nucléaire – notamment en exigeant que des responsables supplémentaires approuvent un lancement et en faisant du « pas de premier usage des armes nucléaires » une politique officielle des États-Unis.

Certains ont également mis en garde contre la politisation de l’armée par Trump et ont exprimé leurs inquiétudes avant les élections de novembre selon lesquelles le commandant en chef pourrait utiliser l’armée, au niveau national ou international, de manière inappropriée dans le but d’influencer les élections ou de rester au pouvoir.

Le processus de lancement d’une frappe nucléaire ne suit pas la chaîne de commandement militaire typique de prise de décision qui nécessite la participation et l’approbation de nombreux responsables. Au lieu de cela, l’ordre est censé être transmis le plus rapidement possible afin que les officiers militaires puissent exécuter une décision que seul le président peut prendre.

Mais ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît pour un président de lancer une grève à l’improviste.

Le général John Hyten, désormais officier militaire n ° 2 du pays, a déclaré à un public lors d’un forum militaire en 2017 que les dirigeants n’obéiraient pas à un ordre illégal et pouvaient informer le président avant de se lancer.

«Et si c’est illégal, devinez ce qui va se passer? Je vais dire: «M. Président, c’est illégal. Et devinez ce qu’il va faire? Il va dire: « Qu’est-ce qui serait légal? » Et nous proposerons des options, une combinaison de capacités pour répondre à quelle que soit la situation, et c’est ainsi que cela fonctionne. Ce n’est pas si compliqué.

« Il n’y a pas de bouton rouge mythique. Ce bouton mythique n’existe pas. C’est un truc hollywoodien », a ajouté un haut responsable militaire qui n’était pas autorisé à parler publiquement. « C’est un processus très compliqué. Nous avons des conseillers juridiques dans le place des deux côtés – du côté militaire et du côté civil. Les lois des conflits armés, le droit de la guerre, jouent un grand rôle à cet égard – la proportionnalité éthique et tout cela. «

Une personne ayant une connaissance directe des opérations nucléaires a déclaré que Pelosi envoie le mauvais message en soulevant la question en public.

«Cela fait paraître l’Amérique faible et la faiblesse est provocante», a déclaré un responsable du ministère de la Défense qui conseille les commandants nucléaires. « Je ne pense pas que ce que fait Pelosi soit utile. »

Mais la responsable a également convenu que son message signale un manque de compréhension sur la façon dont l’arsenal nucléaire est géré et dans quelles conditions il serait ou pourrait être utilisé en l’absence de menace directe pour les États-Unis de l’étranger.

« La façon dont l’arsenal nucléaire est utilisé, ce n’est pas si facile pour un président fou d’aller lancer des armes nucléaires », a déclaré le responsable. «C’est un peu ridicule à dire.

Un haut responsable militaire a souligné vendredi que les troupes avaient appris à reconnaître et à désobéir aux ordres illégaux, en particulier ceux du Commandement stratégique américain, qui supervise l’arsenal nucléaire américain. Alors qu’en théorie, Trump pourrait licencier tout officier qui refusait d’obéir à un ordre illégal, il aurait du mal à trouver un autre qui le mettrait en œuvre, a déclaré la personne.

« Il est important que notre serment soit à la Constitution, pas à une personne », a déclaré la personne. «Je ne dis pas que c’est facile, mais je suis toujours convaincu que nous serons en mesure de le faire.»

Le général à la retraite Colin Powell, ancien président des Joint Chiefs, a mis en garde vendredi contre l’introduction des codes nucléaires dans la discussion sur Trump et ses derniers jours, insistant sur le fait que les préoccupations concernant un fou laissé à lui-même avec les codes de lancement ne sont tout simplement pas les comment ça marche.

« Nous l’avons vu faire des choses folles, mais ne commençons pas à traîner des choses comme les codes nucléaires », a-t-il déclaré dans l’émission « Today » de NBC avant que Pelosi ne fasse son annonce. « J’étais le président des chefs d’état-major interarmées et je peux vous dire avec certitude que si quelque chose comme ça se produisait et que quelqu’un disait soudainement: ‘Nous voulons utiliser une arme nucléaire’, ils ne s’en approcheraient jamais. »

Néanmoins, ces inquiétudes ne sont pas nouvelles. « Ils ont dit les mêmes choses à propos de Ronald Reagan si vous revenez en arrière et regardez dans le New York Times pendant la campagne de 1980 », a déclaré le responsable au courant des opérations nucléaires. «Ils disaient exactement les mêmes choses.»

L’infrastructure pour lancer une attaque est transportée dans une lourde mallette noire, appelée le «football», qu’un aide militaire apporte partout où le président va. À l’intérieur se trouve un équipement de communication pour permettre au président de parler au centre de commandement militaire national, un paquet scellé avec un morceau de papier à l’intérieur appelé un «biscuit» qui contient un code d’authentification pour certifier que l’ordre vient du président, et un brochure de réponses militaires préétablies. La simplicité de la mise en place est conçue pour que le président prenne une décision en quelques minutes.

Les processus de lancement sont destinés à se dérouler si rapidement qu’il n’y a pas de remise en question ou d’annulation d’une attaque une fois la décision envoyée.

La lettre de Pelosi intervient alors que les démocrates du Congrès et certains républicains demandent la destitution de Trump – soit par l’action du vice-président Mike Pence et du cabinet, soit par le processus de destitution du Congrès – après que le commandant en chef a incité ses partisans à enfreindre le Capitole américain.

L’émeute a conduit à l’évacuation des législateurs, a retardé la certification officielle de la victoire du président élu Joe Biden sur Trump et a fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole.

La destitution de Trump par le 25e amendement est un long coup, avec deux secrétaires de cabinet qui ont démissionné à la suite des violences au Capitole. Les démocrates se préparent plutôt à agir pour destituer Trump la semaine prochaine.

Dans sa lettre, Pelosi a déclaré qu’elle et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, avaient contacté Pence sans réponse, ajoutant qu’ils « espèrent toujours avoir de ses nouvelles dès que possible avec une réponse positive pour savoir si lui et le Cabinet honoreront leur serment à la Constitution. «

« Si le Président ne quitte pas ses fonctions de manière imminente et volontaire, le Congrès poursuivra notre action », a-t-elle ajouté.

Lara Seligman et Bryan Bender ont contribué à ce rapport.