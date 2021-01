Les hôpitaux se préparent à la surtension Covid-19 et à l’utilisation de ventilateurs en dehors des soins intensifs

Les hôpitaux se préparent aux pires conditions de la pandémie jusqu’à présent, alors que la flambée de Noël des cas de Covid-19 frappe les hôpitaux et les unités de soins intensifs dans les prochains jours.

Les ministres et les hauts fonctionnaires disent que la semaine prochaine verra le test le plus sévère du service de santé depuis le début de la pandémie, car une proportion du nombre très élevé de cas positifs signalés depuis Noël tombera gravement malade et nécessitera des soins hospitaliers.

«La semaine prochaine, c’est ça», a déclaré un ministre.

La modélisation par l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) montre que les pressions sur les hôpitaux atteignent un pic entre le 16 et le 22 janvier, avec des sources estimant que le pic le plus probable se situera autour du 16 lorsque Nphet s’attend à ce qu’environ 1300 personnes soient hospitalisées avec Covid dans un scénario optimiste.

Selon des projections plus pessimistes, jusqu’à 2200 seront à l’hôpital à un moment donné entre cette date et le 22, bien que des sources aient déclaré qu’il y avait lieu d’être optimiste quant au fait que le nombre de nouvelles infections a atteint un sommet, ce qui signifie que la charge sur les hôpitaux n’est peut-être pas aussi élevée que prévu. dans le pire des cas de planification.

Mais le nombre de cas positifs continue d’atteindre des niveaux records, avec 8 248 nouveaux cas signalés vendredi soir et 20 autres décès enregistrés. Un responsable a déclaré qu’il s’attendait à voir plusieurs jours «d’hospitalisations importantes», mais que la situation devrait «se calmer» par la suite.

Des sources sanitaires ont déclaré que les hôpitaux se préparaient à utiliser des ventilateurs en dehors des unités de soins intensifs si les USI atteignaient leur capacité la semaine prochaine. Le service de santé dispose d’environ 400 lits de soins intensifs mais a accès à environ 1 800 ventilateurs.

«Nous nous préparons à fournir des soins aux personnes en dehors du cadre des soins intensifs», a déclaré un responsable.

Certains signes indiquent que la flambée d’infections après Noël pourrait s’atténuer, le taux de positivité des tests et des références aux médecins généralistes montrant des signes de ralentissement.

Mais la nuit dernière, le médecin-chef Tony Holohan a confirmé que trois cas de la variante sud-africaine du virus avaient été détectés en Irlande.

Vaccins

La Commission européenne a annoncé vendredi qu’elle avait doublé sa commande pour le vaccin Pfizer / BioNTech, ce qui signifierait 3,3 millions de doses supplémentaires pour l’Irlande, bien qu’elles n’arriveront que plus tard dans l’année.

Une décision des régulateurs de l’UE sur le vaccin Oxford / AstraZeneca pourrait être prise d’ici la fin du mois, estiment les responsables irlandais. Le fabricant de médicaments doit demander l’approbation la semaine prochaine.

Ce vaccin, dont l’Irlande a commandé 3,3 millions de doses, est considéré par les autorités comme un «changeur de jeu» potentiel car il n’a pas d’exigence de transport particulier et serait donc facile à administrer par les médecins généralistes et d’autres membres de la communauté.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré hier soir que le programme de vaccination de l’Irlande était en cours d’accélération.

«Nous avions prévu de vacciner les 75 000 résidents et employés [of long-term residential care facilities] avec la première dose du vaccin à la fin janvier. Nous accélérons maintenant ce plan pour qu’il se termine plus tôt, ce qui signifie que la première dose sera administrée à tous les résidents et au personnel au cours des deux prochaines semaines.

Écoles

Pendant ce temps, des retards dans certaines parties des examens du certificat de fin d’études pourraient être nécessaires après que les plans de retour des étudiants à l’école trois jours par semaine aient été abandonnés cette semaine.

La ministre de l’Éducation, Norma Foley, a rencontré vendredi les syndicats d’enseignants et les partenaires de l’éducation pour discuter de l’impact des fermetures d’écoles. Des sources éducatives ont déclaré que Mme Foley a déclaré qu’une marge de manœuvre serait donnée pour «déplacer les délais» pour des composants tels que les travaux de projet ou les examens oraux dus au cours des prochaines semaines, si nécessaire.

Bien qu’elle ait déclaré qu’elle était déterminée à organiser un examen traditionnel du Leaving Cert en juin, elle a déclaré que cela nécessiterait un retour physique à l’école pour les élèves de sixième année.