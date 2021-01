La tempête de neige Filomena oblige l’aéroport de Madrid à fermer

Filomena, la pire tempête de neige à avoir frappé l’Espagne en 20 ans, a forcé le fermeture de l’aéroport international de Madrid et a laissé des milliers de navetteurs bloqués dans tout le pays.

Pour la première fois depuis sa création en 2007, le système national d’avis de temps violent a placé la capitale et neuf provinces sous alerte rouge et 27 autres provinces alerte élevée en raison des fortes chutes de neige et des basses températures.

Après avoir eu des difficultés à dégager des vols – dont un transportant l’équipe de football du Real Madrid, qui a passé plusieurs heures coincé sur le tarmac – vendredi soir, l’entité publique qui gère les aéroports espagnols annoncé que l’aéroport de Madrid serait fermé toute la journée.

Renfe, la compagnie ferroviaire publique, a également suspendu tous les services ferroviaires dans la région de la capitale ainsi que tous les trains de moyenne et longue distance qui ont Madrid comme point de départ ou de destination finale.

Pendant ce temps, l’unité d’élite des urgences militaires de l’armée espagnole a passé les premières heures du matin à tenter de porter secours les milliers de conducteurs qui ont été piégés sur les routes enneigées pendant la nuit. Il y a plus de 1 300 chauffeurs de camion bloqués dans la province de Guadalajara, a rapporté El País.

Bien que le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ait suspendu les transports publics et exhorté citoyens de rester chez eux, des centaines de Madrilènes se sont avérés participer à combats de masse de boules de neige dans le centre-ville et admirez la vue skieurs dans certains des parcs les plus emblématiques de la ville.