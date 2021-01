L’Irlande se réveille au matin le plus froid depuis près de trois ans

L’Irlande s’est réveillée samedi à son matin le plus froid depuis près de trois ans, avec des températures plongeant jusqu’à – 8,2 degrés dans certaines parties du pays.

Met Éireann a déclaré que Dunsany, Co Meath et Mullingar dans le Co Westmeath ont enregistré les plus bas les plus extrêmes, tandis que Dublin (- 7,9), Roscommon (- 7,7), Cavan (- 7,4) et Tipperary (- 7,1) ont également fait face au froid. casser.

La dernière fois que le mercure a plongé si bas, c’était en mars 2018.

Aoife Kealy, prévisionniste du Met Éireann, a averti qu’une grande partie du pays atteindrait à peine le point de congélation pendant une grande partie de samedi, avec des conditions «perfides» prévues sur les routes.

«Les températures de surface de la route sont assez basses et il y a du gel avec des plaques de glace par endroits», a-t-elle déclaré samedi.

«Il restera froid une grande partie de la journée – il n’y aura pas de dégel significatif. Les gens doivent faire attention à eux-mêmes sur les routes et conduire prudemment. »

La vague de froid intense est causée par un flux d’air vers le nord, du côté polaire du courant-jet.

L’est du pays est le plus touché.

Là où les températures ont dépassé le point de congélation samedi après-midi, elles devraient à nouveau plonger rapidement dès que le soleil se couche.

Des formations de glaçons à Sally Gap dans les montagnes de Wicklow, près de Dublin, alors que la vague de froid se poursuit au Royaume-Uni et en Irlande. Photographie: Niall Carson / PA Wire



Dans le nord-ouest du pays et dans certaines parties du nord du Connacht, où il y a une certaine couverture nuageuse, on prévoyait que les températures pourraient atteindre des sommets de 4 degrés brièvement pendant la journée de samedi.

On s’attend à ce que la nuit de samedi soit à nouveau plus froide que la normale pour la période de l’année, mais pas aussi grave que la nuit de vendredi.

Les températures devraient descendre jusqu’à -3, avec plus de risque de gel.

Dimanche devrait être un autre démarrage à froid – avec un risque de gel et de brouillard – mais les températures devraient atteindre entre 3 et 7 degrés pendant la journée dans certaines régions, la moitié ouest du pays devant être la plus douce.

Mme Kealy a déclaré qu’il «ne fera pas aussi froid la semaine prochaine» car le temps plus instable s’installe avec un flux d’air vers l’ouest, et les températures devraient se rapprocher de la normale pour la période de l’année.

Des sommets entre 6 et 9 degrés sont attendus d’ici lundi, bien que les températures nocturnes puissent à nouveau plonger en dessous de zéro à certains moments.