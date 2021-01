Pourquoi l’insurrection pro-Trump est le pire cauchemar de Poutine

Leonid Ragozin est un journaliste indépendant basé à Riga.

RIGA – Alors que les partisans de Donald Trump se déchaînaient à travers le Capitole, vous seriez pardonné de supposer que le président russe Vladimir Poutine regardait les événements se dérouler et se frottait les mains avec joie.

Après tout, le chaos, la confusion et la destruction exposés pourraient être considérés comme le point culminant des efforts de longue date du Kremlin pour saper la démocratie américaine.

Mais à Moscou, et parmi les partisans de Poutine, la réaction a été modérée, alors que les propagandistes d’État cherchaient à tracer une ligne mince: profiter de l’occasion privilégiée pour troller l’Amérique, tout en évitant d’encourager des troubles similaires dans leur propre pays.

Il y avait, comme prévu, pas mal de schadenfreude. «La démocratie américaine boitait sur les deux jambes», a écrit sur Facebook Konstantin Kosachev, un bigwig de la politique étrangère à la chambre haute du parlement russe. Les États-Unis, a-t-il dit, «ont perdu leur capacité à tracer leur propre voie et donc à tracer la voie pour les autres».

Des comparaisons ont également été faites avec la révolution de 2014 en Ukraine qui a évincé le président Viktor Ianoukovitch et incité Poutine à annexer la Crimée. Rappelant un épisode où la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland a distribué des biscuits à des manifestants dans le centre de Kiev, Kosachev a demandé ce que les Américains penseraient des responsables étrangers faisant de même aux partisans de Trump sur les marches du Capitole. Diraient-ils encore «le peuple a toujours raison» ou «à bas les usurpateurs», se dit-il.

Le public cible de cette ligne de pensée est, bien entendu, domestique. L’objectif est d’exposer l’apparente duplicité de l’establishment politique américain, qui a soutenu la révolution Euromaïdan en 2014, fermant les yeux sur les radicaux d’extrême droite qui ont joué un rôle, mais ont marqué les fans de Trump qui cherchaient à renverser le résultat de la L’élection présidentielle américaine comme « criminels et terroristes. »

Cette équivalence, promue par la propagande du Kremlin, entre l’insurrection ratée des partisans de Trump et la révolution ukrainienne est fausse – un effort pour jouer le récit d’Euromaïdan comme un coup d’État fasciste soutenu par les États-Unis qui justifiait une intervention russe.

Pourtant, si le Kremlin se réjouit du malheur de l’Amérique, les scènes de chaos violent à Washington sont aussi son pire cauchemar.

Poutine est réputé paranoïaque à propos des «révolutions de couleur», comme celle qui a balayé l’Ukraine. C’est le principal moteur de sa politique étrangère et intérieure. À Washington, il aura vu des preuves que les partisans d’extrême droite d’un parti – ou d’un dirigeant politique – peuvent se battre seuls et provoquer le chaos et le désordre.

Au cours des deux dernières décennies, Poutine a courtisé des groupes et des penseurs ultranationalistes et a incorporé des aspects de l’idéologie d’extrême droite moderne dans sa plate-forme, y compris la rhétorique des «valeurs chrétiennes traditionnelles» et des positions anti-LGBTQ, afin d’obtenir leur soutien. Mais ce soutien a toujours été ténu.

Un grand nombre de personnalités d’extrême droite se sont jointes aux manifestations antigouvernementales de la place Bolotnaya en 2011 et 2012. La révolution en Ukraine a confirmé les craintes de Poutine: là-bas, il a vu que l’extrême droite pouvait former des milices hautement efficaces capables de faire pencher la balance avec le temps de volatilité et de désordre. Une répression majeure a suivi, et des personnalités d’extrême droite russes ont été arrêtées ou forcées de fuir en Ukraine où elles ont rejoint des unités de volontaires nationalistes telles que le bataillon Azov.

Même ceux qui ont soutenu Poutine, rejoignant les forces soutenues par la Russie dans le Donbass, ont été traités avec suspicion, sachant que l’alliance entre le Kremlin et l’extrême droite dépend de nombreuses conditions et n’est en aucun cas incassable. Igor Girkin, un mercenaire russe voyou actif dans l’est de l’Ukraine, a qualifié Poutine de «pute américaine» dans une interview en 2017.

Réagissant aux événements de Washington la semaine dernière, le penseur de droite Dmitry Olshansky – un autre ardent partisan de la guerre de Poutine contre l’Ukraine – a écrit que «les gens avec des cornes et des visages peints» à l’intérieur du Capitole défendaient en fait les valeurs occidentales fondamentales contre le califat. » Le schadenfreunde du Kremlin, a-t-il dit, était prématuré, avertissant que des scènes similaires pourraient tout aussi bien se produire en Russie.

Les ultra-nationalistes et les néonazis qui ont fui la Russie, sans crainte de poursuites, ont été encore plus francs dans leur soutien aux actions des extrémistes américains. « Fashington a été saisi », s’est exclamé Wotanjugend, une plateforme néonazie dirigée par des Russes fugitifs hors d’Ukraine.

Les États-Unis, en fin de compte, ne sont pas les seuls à faire face à une montée de l’extrémisme d’extrême droite qui se nourrit de bouleversements politiques et de rêves de conflit armé. Comme Trump, Poutine a cherché à tirer parti de leur colère à leur propre avantage. Et comme Trump, il maîtrise à peine la menace qu’il a contribué à déchaîner.